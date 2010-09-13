В самому центрі Києва відкрили завод зі спалювання сміття

В Солом`янському районі Києва, практично в центрі столиці, на вулиці Уманській таємно відкрився сміттєспалювальний завод.

Про його діяльність місцеві жителі навіть не здогадувалися. Замовником будівництва стала Південно-Західна залізниця.

На даний момент тут вже переробляють биті пляшки, пластикові пакети, залишки їжі - сміття, яке залишається від пасажирів в поїздах.

Планується, що це підприємство щорік спалюватиме до 3 тис. тонн відходів. Міні-завод відкрився півтора місяці тому, але громадськості стало відомо про його наявність лише зараз.

Серед місцевих жителів проводилося опитування, збиралися підписи, але, за словами мешканців, ніхто з них своєї згоди на подібне будівництво не давав.

Начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопишин запевняє, що завод абсолютно безпечний.

"Він побудований за найсучаснішими технологіями, пройшов усі інстанції, отримав дозвільні документи. Все продумано таким чином, що дим навіть не виходить назовні, а залишається усередині установки!", - говорить він.

За його словами, в багатьох європейських містах подібні заводи будують в самому центрі міста, і в цьому нічого не немає страшного.

Згідно з діючими санітарними нормами, будувати будь-який сміттєспалювальний завод ближче ніж в 500 метрах від житлових будинків заборонено.

В даному випадку люди живуть на відстані 200 метрів.

Екологи б`ють на сполох. "Безпечних технологій спалювання сміття взагалі немає - в повітря надходить вся таблиця Менделєєва", - говорить відомий еколог Володимир Борейко.

За його словами, "в першу чергу, страждають діти, літні люди. Сміття треба утилізувати, а не спалювати - це технології минулого століття! Ми писатимемо в Кабмін і президентові, щоб завод терміново закрили".

Цікаво, що проект подібного заводу на Троєщині, далеко від житлових будинків, так і не може реалізуватися через масу висновків про шкоду спалювання сміття для екології.

Нагадаємо, Міністерство охорони навколишнього середовища оцінює концентрацію в Україні всіх видів відходів в обсязі близько 35 мільярдів тонн.

TSN.ua