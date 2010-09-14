Експерти КВУ прогнозують проблемні вибори в Одеській області

Результати моніторингу політичної ситуації в Одеській області свідчать, що вибори в ряді районах «можуть стати гострими і проблемними через політичне протистояння».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив учора на прес-конференції голова обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО, уточнивши, що, насамперед, очікується «досить жорстка боротьба в містах Одесі, Ізмаїлі та Білгород-Дністровському».

«По-перше, не вщухає політичне протистояння між чинною владою Одеси і рядом опозиційних політиків», - відзначив А.БОЙКО. - Другою точкою щодо напруження емоцій передвиборної гонки може стати місто Ізмаїл, де панує надзвичайне загострення громадсько-політичної ситуації внаслідок зриву позачергових виборів Ізмаїльського міського голови через застосування адміністративного ресурсу».

«Третє місце в цьому списку може посісти Білгород-Дністровський, де вже зараз відомий цілий ряд претендентів у мери, які почали жорстку боротьбу між собою. Крім того, не вщухають скандали навколо чинного голови райдержадміністрації Володимира ЗІНЧЕНКА, якого звинувачують у корупції і зловживаннях службовим становищем», - констатував лідер облКВУ.

«Війна компроматів в Одесі ближче до виборів, безумовно, посилиться», - спрогнозував А.БОЙКО, додавши при цьому, що КВУ закликає політиків “не допустити ескалації існуючих конфліктів і не виходити в проведенні виборчої кампанії за рамки загальноприйнятих стандартів”.

Виходячи з ситуації, лідер облКВУ заявив про відкриття "гарячої" телефонної лінії для виборців (048) 716-46-83, висловивши сподівання, що це може «стати дієвим механізмом попередження порушень і зловживань під час виборчого процесу». Крім того, КВУ ініціює 22 вересня в одеському готелі «Лондонський» засідання круглого столу за участю лідерів політичних сил області, на якому обговорюватимуться питання виконання політиками передвиборних програм.

У свою чергу юрист облКВУ Ігор БРІНОШ відзначив, що згідно з соціологічними дослідженнями, «в останній час в Одеській області знижується рівень міжетнічної толерантності, хоча поки немає відкритих і явних конфліктів на міжнаціональному, міжетнічному ґрунті».

З урахуванням цього, додав він, облКВУ має намір почати реалізацію проекту «Через традиції добросусідства - до міжетнічної толерантності», в рамках якого спільно з ученими опікуватиметься виявленням і дослідженням «історичних традицій добросусідства Одеської області».