Мельниченко відмовиться свідчити в суді у справі Гонгадзе?

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО може відмовитися надавати свідчення у суді у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав у коментарі газеті «КоммерсантЪ-Украина» після отримання виданням офіційного підтвердження Генеральної прокуратури факту завершення слідства у справі проти колишнього генерал-лейтенанта міліції Олексія ПУКАЧА, якого звинувачують в організації вбивства Г.Гонгадзе і викраданні журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО.

«Я не виключаю, що взагалі відмовлюся надавати свідчення у суді", - заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При цьому він не захотів пояснити, чим викликане небажання підтвердити свої свідчення.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він проходить у справі О.ПУКАЧА як свідок.

"Я перебуваю під охороною СБУ як свідок, я передав записи для проведення експертизи, яка підтвердила, що в них немає монтажу", – сказав він.

На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, розслідування справи Г.Гонгадзе велося неефективно.

"Слідство могло б бути ефективнішим. Не було підтримки з боку керівництва країни – воно не допомагало і не прискорювало його просування», - заявив він виданню.

Разом із тим М.МЕЛЬНИЧЕНКО упевнений, що в питанні пошуку замовників злочинів вже можна поставити крапку.

"17 вересня – останній день, коли можна пред`явити звинувачення замовникам. Якщо це не буде зроблене до цього дня, вони не будуть покарані ніколи", – сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня стало відомо про закінчення досудового слідства у справі про звинувачення О.ПУКАЧА у вбивстві Г.Гонгадзе. Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО повідомила, що з 15 вересня постраждала сторона може почати знайомитися з матеріалами досудового слідства.

За даними видання «Українська правда», слідство Генеральної прокуратури України встановило, що О.ПУКАЧ одержав наказ убити Г.Гонгадзе від тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було здійснене восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧ був затриманий.