Могильов похвалився результатами: 462 кримінальні справи проти його підлеглих

З початку цього року за допущення правопорушень в службовій діяльності стосовно працівників органів внутрішніх справ порушено 462 кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії МВС в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, зауваживши, що із загального обсягу цих справ 377 порушені за матеріалами Служби внутрішньої безпеки МВС.

За словами міністра, кількість таких справ зросла у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Закарпатській, Сумській, Донецькій областях та у Києві.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що переважну більшість справ порушено за посадові злочини. Зокрема, за хабарництво - 106, службове підроблення – 90, перевищення влади – 86, зловживання владою – 81, за службову недбалість – 13. А.МОГИЛЬОВ звернув увагу, що найбільше кримінальних справ порушено щодо дільничних – 82. Далі йдуть працівники карного розшуку – 59, інспектори ДАІ – 57, слідчі – 38, співробітники з охорони громадського порядку – 32, БНОН – 20, ДСБЕЗ – 12, ДСО – 10, УБОЗ – 8.

«Ми і надалі проводитимемо роботу з очищення власних рядів від випадкових людей і тих, хто себе заплямував», - запевнив А.МОГИЛЬОВ.