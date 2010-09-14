Інтелігенція має об'єднатися проти проекту "Закону про мови"

В Академії наук вищої школи України застерігають, що ухвалення закону про мови зніме мотивацію до вивчення української мови та посилить мовний поділ у суспільстві.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Президії Академії наук вищої школи України.

Автори заяви вважають реальною метою авторів зареєстрованого у парламенті проекту закону "Про мови в Україні” - зробити застосування державної української мови необов’язковим, натомість створити легальну ситуацію, за якої в усіх сферах суспільного життя може безроздільно панувати російська мова.

В Академії наук вищої школи України нагадують, що проектом закону визначається, що "обов`язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування російською мовою та іншими регіональними мовами або мовами меншин". Таке положення, вважають в Академії наук вищої школи, є безпрецедентним у світовій практиці, оскільки нівелює саме поняття офіційної мови, створює ситуацію, за якої кожен громадянин може вимагати застосування в будь-якій ситуації саме його мови. Реалізація такого положення на практиці може паралізувати роботу тих державних структур, де узгодженість і чіткість має особливе значення (армія, диспетчерська служба, служби технічного нагляду тощо).

В заяві наголошується, що окрема стаття закону, присвячена російській мові в Україні та українсько-російській двомовності, фактично має на меті законсервувати ситуацію, яка утворилася внаслідок сторіч реалізації державної політики русифікації, коли українців примушували відмовлятися від рідної мови.

Також в Академії наук вищої школи вважають “відверто фальшивим і політично мотивованим” твердження авторів законопроекту, що "володіння російською мовою забезпечує громадянам України широкий доступ до здобутків світової науки і культури".

“По-перше, понад 98% науково-технічної інформації у світі сьогодні з’являється англійською мовою; на російську припадає менше 0,1%, і відтак вона ніяк не може вирішити питання доступу до світових наукових здобутків. По-друге, в Україні сформовано одну з найпотужніших шкіл художнього перекладу, і українці мають усі можливості долучатися до класики світової культури – він поем Гомера й до сучасних кінофільмів – рідною мовою», - зазначається в заяві.

”Таким чином, справжньою метою авторів законопроекту є утвердження статусу російської мови як «вікна у світ» для українців. Нагадаємо: саме такою була позиція царського уряду, який Емським актом 1876 року заборонив переклади й наукові тексти українською мовою», - підкреслюють автори заяви.

У зв’язку з цим Академія наук вищої школи України, громадська наукова організація, яка об’єднує понад 300 провідних науковців, докторів наук і професорів, що працюють в українських ВНЗ, закликає українську інтелігенцію об’єднатися з метою недопущення ухвалення цього згубного для цивілізованого демократичного майбутнього держави законопроекту.

“Ми закликаємо науковців звернутися до парламенту й Президента з вимогою не робити мовну політику заручницею ігор недобросовісних політиків. Ми закликаємо народних депутатів використати при розробленні нового мовного законодавства напрацювання світової і національної науки, що дозволить уникнути згубних для України помилок”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", авторами якого є член Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО та депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.