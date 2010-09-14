Генпрокуратура підтвердила: у справі Гонгадзе - лише один замовник

Досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вчиненні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе закінчується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, старшим слідчим з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України 9 вересня цього року повідомлено усім потерпілим та їх представникам про те, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням Олексія ПУКАЧА у вчиненні вбивства журналіста Георгія ГОНГАДЗЕ, тобто у злочині, передбаченому ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України, ч.3 ст. 166, п. п. „и”, „і” ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року, та щодо підбурювача і замовника цих злочинів – померлого Юрія Кравченка (в порядку ч. 3 ст. 215 Кримінально-процесуального кодексу України) закінчується.

З 15 вересня цього року мати загиблого журналіста, дружина та їх адвокат можуть почати ознайомлення з матеріалами справи згідно зі ст.217 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня ЗМІ стало відомо про закінчення досудового слідства у справі про звинувачення О.ПУКАЧА у вбивстві Г.Гонгадзе. Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО повідомила, що з 15 вересня постраждала сторона може почати знайомитися з матеріалами досудового слідства.

За даними видання «Українська правда», слідство Генеральної прокуратури України встановило, що О.ПУКАЧ одержав наказ убити Г.Гонгадзе від тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧ був затриманий.