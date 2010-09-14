Тренінг "Використання механізмів адміністративної юстиції для судового захисту прав громадян"
2 жовтня 2010 року в м. Харкові проходитиме тренінг "Використання механізмів адміністративної юстиції для судового захисту прав громадян", організований у рамках програми "Підвищення спроможності представників громадських організацій з малих населених пунктів захищати свої права використовуючи механізми адміністративної юстиції" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
Метою одноденного навчання є ознайомлення представників громадських організацій із системою судоустрою України та надання їм практичної допомоги з застосування адміністративної юстиції для захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, оскарження рішень органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.
У програмі тренінгу, зокрема:
- визначення підсудності;
- підготовки та подання адміністративного позову;
- підготовки клопотань;
- збирання доказової бази;
- участь у судових засіданнях;
- виконання рішення суду.
Тренінг побудовано на основі реальних життєвих прикладів із діяльності Дніпропетровської обласної громадської організації "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики" щодо розв`язання публічно-правових спорів за допомогою адміністративної юстиції. Зокрема, в організації зазначають, що враховуючи те, що Кодекс адміністративного судочинства набув чинності 2005 року, прикладів успішного захисту прав і законних інтересів інститутами громадянського суспільства небагато, але досвід напрацьований у Дніпропетровську є доволі цікавим і може бути корисним у інших регіонах України.
Навчання проведуть фахівці Дніпропетровського координаційно-експертного центру з питань регуляторної політики Олексій Андрєєв і Юрій Циганенко.
До участі в тренінгу запрошуються представники громадських організацій, легалізованих у селах, селищах і містах Харківської області (бажано, окрім м. Харкова), активісти інших неурядових об`єднань і ініціатив, представники громадської думки територіальних спільнот регіону, а також зацікавлена учнівська та студентська молодь, науковці, журналісти.
Кількість учасників тренінгу обмежена. Для відбору до участі необхідно завчасно (бажано, до 30 вересня 2010 року) зателефонувати за тел.: +380 97 9927080 або написати довільного листа на taran@park.in.ua з зазначенням:
- ПІБ, віку та контактів (для уточненого запрошення для тренінг);
- місця роботи/навчання, представництва ГО чи іншої НУО, громади тощо.
Участь у тренінгу безкоштовна, він проходитиме в центрі м. Харкова з 10:00 до 17:00. Всі запрошені учасники будуть забезпечені роздавальними матеріалами, перервами на легку їжу й обідом. Важливо, що, на жаль, вартість проїзду до місця проведення тренінгу й у зворотному напрямку організаторами не відшкодовується, але відмітки про відрядження будуть забезпечені. Учасники, які успішно пройдуть навчання, будуть відзначені відповідними сертифікатами.
Контакти:
Олексій Літвінов, м. Дніпропетровськ, тел.: +38 066 7766456, dcecrp@i.ua
Дмитро Таран, м. Харків, тел.: +380 97 9927080, taran@park.in.ua
Для довідки. Тренінг "Використання механізмів адміністративної юстиції для судового захисту прав громадян", організований у рамках програми "Підвищення спроможності представників громадських організацій з малих населених пунктів захищати свої права використовуючи механізми адміністративної юстиції" Дніпропетровської обласної громадської організації "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", проводиться в м. Харкові за участі Харківського міського громадського об`єднання "Центр розвитку громад", Харківської обласної молодіжної громадської організації "Зебра", Громадського інформаційно-аналітичного Центру для молоді, Студентського парламенту НТУ "ХПІ", газети "Парк Горького" та Харківського міського центру дозвілля молоді.