2 жовтня 2010 року в м. Харкові проходитиме тренінг "Використання механізмів адміністративної юстиції для судового захисту прав громадян", організований у рамках програми "Підвищення спроможності представників громадських організацій з малих населених пунктів захищати свої права використовуючи механізми адміністративної юстиції" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Метою одноденного навчання є ознайомлення представників громадських організацій із системою судоустрою України та надання їм практичної допомоги з застосування адміністративної юстиції для захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, оскарження рішень органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

У програмі тренінгу, зокрема:

- визначення підсудності;

- підготовки та подання адміністративного позову;

- підготовки клопотань;

- збирання доказової бази;

- участь у судових засіданнях;

- виконання рішення суду.

Тренінг побудовано на основі реальних життєвих прикладів із діяльності Дніпропетровської обласної громадської організації "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики" щодо розв`язання публічно-правових спорів за допомогою адміністративної юстиції. Зокрема, в організації зазначають, що враховуючи те, що Кодекс адміністративного судочинства набув чинності 2005 року, прикладів успішного захисту прав і законних інтересів інститутами громадянського суспільства небагато, але досвід напрацьований у Дніпропетровську є доволі цікавим і може бути корисним у інших регіонах України.

Навчання проведуть фахівці Дніпропетровського координаційно-експертного центру з питань регуляторної політики Олексій Андрєєв і Юрій Циганенко.

До участі в тренінгу запрошуються представники громадських організацій, легалізованих у селах, селищах і містах Харківської області (бажано, окрім м. Харкова), активісти інших неурядових об`єднань і ініціатив, представники громадської думки територіальних спільнот регіону, а також зацікавлена учнівська та студентська молодь, науковці, журналісти.

Кількість учасників тренінгу обмежена. Для відбору до участі необхідно завчасно (бажано, до 30 вересня 2010 року) зателефонувати за тел.: +380 97 9927080 або написати довільного листа на taran@park.in.ua з зазначенням:

- ПІБ, віку та контактів (для уточненого запрошення для тренінг);

- місця роботи/навчання, представництва ГО чи іншої НУО, громади тощо.

Участь у тренінгу безкоштовна, він проходитиме в центрі м. Харкова з 10:00 до 17:00. Всі запрошені учасники будуть забезпечені роздавальними матеріалами, перервами на легку їжу й обідом. Важливо, що, на жаль, вартість проїзду до місця проведення тренінгу й у зворотному напрямку організаторами не відшкодовується, але відмітки про відрядження будуть забезпечені. Учасники, які успішно пройдуть навчання, будуть відзначені відповідними сертифікатами.

Контакти:

Олексій Літвінов, м. Дніпропетровськ, тел.: +38 066 7766456, dcecrp@i.ua

Дмитро Таран, м. Харків, тел.: +380 97 9927080, taran@park.in.ua

Для довідки. Тренінг "Використання механізмів адміністративної юстиції для судового захисту прав громадян", організований у рамках програми "Підвищення спроможності представників громадських організацій з малих населених пунктів захищати свої права використовуючи механізми адміністративної юстиції" Дніпропетровської обласної громадської організації "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", проводиться в м. Харкові за участі Харківського міського громадського об`єднання "Центр розвитку громад", Харківської обласної молодіжної громадської організації "Зебра", Громадського інформаційно-аналітичного Центру для молоді, Студентського парламенту НТУ "ХПІ", газети "Парк Горького" та Харківського міського центру дозвілля молоді.