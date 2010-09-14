На Сумщині помер водій, якого затримали співробітники ДАІ

У Середино-Будському районі Сумської області помер водій мотоцикла, якого затримали співробітники ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційний коментар з цього приводу надав начальник ГУМВС України в Сумській області Петро ДЯЧЕНКО.

«Дуже прикро, що та робота, яку проводить керівництво ГУМВС стосовно покращення криміногенної обстановки в регіоні через такі прикрі випадки в очах населення зводиться до нуля. Ми такі факти замовчувати не збираємось. Стосовно інциденту, то він знаходиться на контролі в Міністерстві внутрішніх справ. Проводиться службова перевірка. Відносно співробітників міліції порушена кримінальна справа», - сказав П.ДЯЧЕНКО.

За його словами, подія сталася 10 вересня близько 18 години. Інспектори відділення ДАІ звернули увагу на мотоцикл «ІЖ Планета». Сам транспортний засіб був без номерних знаків, до того ж водій і його пасажир їхали без шоломів. На багажнику мотоцикла був прив’язаний мішок. Враховуючи близькість населеного пункту до державного кордону, а саме села Рожковичі, аби запобігти можливій контрабанді товарів, працівники міліції прийняли рішення зупинити водія мотоцикла для з’ясування усіх обставин. Останній вимогу працівників ДАІ не виконав і додав газу.

Відтак працівники ДАІ почали переслідування транспортного засобу. Водій останнього здійснював маневри, перешкоджаючи спробам міліціонерів його обігнати, чинив непокору інспекторам і намагався втекти. Згодом мотоцикліст виїхав на поле, де і був затриманий.

Під час з’ясування обставин правопорушення, водію мотоцикла стало зле. Працівники міліції викликали на місце пригоди швидку медичну допомогу й самі одночасно намагалися надати водієві першу медичну допомогу. Але по приїзду лікарів, констатували тільки факт його смерті. Як потім зазначили судмедекспертиз, врятувати втікача було неможливо через початок внутрішньої кровотечі, численних переломів ребер та здавлення грудної клітини.

«Сьогодні по даному факту проводиться службова перевірка. У разі виявлення порушень у діях працівників міліції, вони понесуть покарання згідно з чинним законодавством», - зазначив начальник ГУМВС Сумщини. П.ДЯЧЕНКО зазначив також, що робота з особовим складом знаходиться на постійному контролі керівництва ГУМВС.

«Якщо виявляються порушення закону – винних звільняють. З початку року 130 працівників міліції Сумщини були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, з яких 10 - звільнено з органів внутрішніх справ», - повідомив П.ДЯЧЕНКО.