Прес-конференція на тему: «Де шукати Електронний реєстр громадських експертиз? Або як громада владі допомагала»

15 вересня - 11-00 - Прес-конференція на тему: «Де шукати Електронний реєстр громадських експертиз? Або як громада владі допомагала». Запрошені: представники департаменту інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ; Юрій Гурицький, директор Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ; Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень; Олексій Хмара, президент творчого об’єднання „ТОРО” , контактна група в Україні Transparency International; Олексій Орловський, директор програми «Посилення впливу громадянського суспільства МФ «Відродження» («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 0 99 648 01 72, 0522 27 27 54, media@toro.org.ua.

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