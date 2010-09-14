Прес-конференція на тему: «Законопроект «Про мову» та захист прав російськомовних громадян України»

15 вересня - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Законопроект «Про мову» та захист прав російськомовних громадян України». Учасники: голова Всеукраїнської організації «Російська община України» Костянтин Шуров; голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павло Мовчан (“Обоз.ua”, вул.Дмитрівська, 44-а) Телефон: (068) 346 39 41.

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