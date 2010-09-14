Зустріч Голови Верховної Ради України В.Литвина з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин К.Воллєбеком

15 вересня - 15-00 - Розпочнеться зустріч Голови Верховної Ради України В.Литвина з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин К.Воллєбеком (вул.М.Грушевського, 5, зала нарад, (третій поверх), вхід через 9-й під`їзд). Передбачена протокольна фото-та відеозйомка. Акредитація проводиться 14 вересня з 14-00 до 16-00 за телефоном: 255-23-60.

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