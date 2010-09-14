Прес-конференція на тему: «10 років без Гонгазде: уроки для України»

Проводиться акредитація на прес-конференцію на тему: «10 років без Гонгазде: уроки для України». Учасники: правозахисник, голова правління громадської організації Інститут «Республіка», співкоординатор акції протесту «Україна без Кучми» Володимир Чемерис та медіа-експерт, журналіст, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Початок 16 вересня о 10-30 («Главком», вул. Інститутська, 24/7, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 98 69, 253 79 93.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter