Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: «Ймовірність відміни Конституційної реформи 2004 року?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Наслідки Конституційної реформи 2004р. Аналіз сучасної політичної ситуації в країні; Хто виграє і хто втратить в результаті ймовірної відміни Конституційної реформи? Які наслідки повернення до Конституції 1996р. для держави? та ін. Учасники: Віктор Мусіяка, народний депутат України IV скликання, один із авторів тексту Конституції України; Юрій Мірошниченко, народний депутат України VI скликання (ПР); Марина Ставнійчук, екс-заст.глави Секретаріату Президента України; Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА; Сергій Власенко, народний депутат України VI скликання (БЮТ). Ведучий – Володимир Фесенко, директор Інституту Горшеніна.Початок 16 вересня о 12:00 (Інститут Горшеніна, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14). Телефони: (044) 230 49 63, (098)343 62 11.