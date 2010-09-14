Заключна конференція по проекту «Кожен має право на працю: партнерство заради покращення можливостей працевлаштування молоді особливими потребами»

Завершуться акредитація на заключну конференцію по проекту «Кожен має право на працю: партнерство заради покращення можливостей працевлаштування молоді особливими потребами» . На конференції будуть презентовані результати дворічного проекту, який реалізовувався на Львівщині і Луганщині. Організатор - Фонд Східна Європа. Учасники: Лі Тернер, посол Великобританії в Україні; Володимир Галицький, директор Державного центру зайнятості; Наталія Лук’янова, директор Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді; Андрій Черкасов, заст..міністра праці та соціальної політики України. Початок 17 вересня о 9-30 (готелі «Русь», вул. Госпітальна, 4). Початок реєстрації о 9:30. Телефони: 200-38-26, 8-050-446-97-19 або електронною поштою eobidina@eef.org.ua.