Українська мова помре через кілька поколінь?

Віце-президент Української ліги із зв’язків із громадськістю, автор дослідження “Мовний баланс України” за 2008-2009 роки Олег МЕДВЕДЄВ переконаний, що без обов’язкових “квот” на використання в тих чи інших сферах життя українська мова за кілька поколінь може втратити комунікативну функцію й перетворитися на мертву мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт заявив на презентації дослідження “Мовний баланс України” за 2008-2009 роки сьогодні у Києві.

О.МЕДВЕДЄВ пояснив, що у дослідженні на підставі статистичних та соціологічних даних аналізується співвідношення вживання української та російської мов у приватному та різних сферах громадського життя.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, “українське суспільство складається не з двох, а з трьох мовних спільнот: україномовних, російськомовних та білінгвів (двомовних - УНІАН)”. З них, за даними дослідження, 36% громадян у родині спілкуються лише українською мовою, 36% - лише російською, інші 27% - білінгви.

При цьому в громадському житті реальна присутність української мови становить менше 50%, хоча українську рідною мовою називають 67% громадян.

“Реальність полягає у тому, що Україна є двомовною країною”, – підкреслив О.МЕДВЕДЄВ.

Водночас, він зауважив, що “по Україні в усіх сферах суспільного життя, окрім освіти, реклами та кінотеатрального прокату, домінує російська мова”.

За його словами, результати дослідження показують, що 40,5% громадян звертаються до чиновників українською мовою, 39% - російською. При цьому відповідь українською вони можуть отримати лише у 37% випадків.

“Склався міф, що в Україні можна дивитися кіно лише українською мовою і немає можливості дивитися російське кіно, тоді як у 2008-2009 рр. майже 30% фільмокопій було показано російською мовою звучання, українською, відповідно, - 70%”, – зазначив О.МЕДВЕДЄВ.

Згідно з даними аналізу сукупного річного тиражу накладів газет в Україні, 70% з них виходять російською мовою, близько 30% - українською. При цьому О.МЕДВЕДЄВ стверджує, що кількість накладів україномовних видань постійно зменшується, а російськомовних – зростає, крім того, прайм-тайм найпопулярніших телеканалів є здебільшого російськомовним.

Говорячи про ситуацію на книжковому ринку, експерт зазначив, що на 9 книжок російською мовою припадає лише 1 українською.

За його словами, лише у навчальному процесі в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, крім великих міст Сходу та Півдня, на рівні 80% істотно переважає українська мова.

При цьому, за даними О.МЕДВЕДЄВА, лише 7% громадян вважають мовне питання актуальним та відносять до переліку тих 25 основних життєвих проблем, які їх непокоять. Водночас, дослідження засвідчило, що в Україні рівень володіння російською мовою на 10-15% вищий, ніж українською.

Говорячи про зареєстрований у Верховній Раді законопроект “Про мови в Україні”, О.МЕДВЕДЄВ зазначив: “В законі двомовність подається, як велика цінність, але Дух і Буква Закону полягає в тому, що насправді цей закон направлений не на утримання двомовної України, а на побудову одномовної. Мені здається, що автори законопроекту - це якісь, очевидно, симпатики “русского мира”, які знають, які кнопки треба натиснути, щоб вимкнути кнопку української мови”.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у ВР був зареєстрований проект закону ”Про мови в Україні”, внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКО та Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ. Законопроектом передбачено, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або такою, якою повсякденно користується більшість громадян України, загальноприйнятою, поряд з українською, мовою міжособового спілкування на всій території України, однією з офіційних і робочих мов Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.