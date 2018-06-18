Катерина Тарасова: Ситуація з фінансуванням судів - катастрофічна

Держава не може забезпечити суддям гідну пенсію... Я негативно ставлюся до того, що голова СБУ є членом Вищої ради юстиції... Україну не беруть до Міжнародної асоціації суддів...

Голова правління «Судової Асоціації України «Фундація сприяння правосуддю» Катерина Тарасова відповіла на запитання УНІАН.

Ваша організація позиціонує себе як така, що об’єднує суддів. Чим вона відрізняється від інших подібних організацій, наприклад Асоціації суддів України?

По-перше, в межах своєї діяльності ми намагаємося об’єднати багато напрямків діяльності, що на перший погляд можуть здаватися досить різними. Наприклад, захист суддів та надання правової допомоги пересічним громадянам. Це може здатися дивним, але судді, як і звичайні люди, страждають від однакових проблем - вони так само можуть бути сторонами у судових процесах або мати проблеми із правоохоронними органами. В той же час, ми намагаємося допомагати і пересічним громадянам, адже ми не випадково маємо відповідну назву “Фундація сприяння правосуддю” - в першу чергу метою діяльності організації є сприяння втіленню в життя принципів незалежності, неупередженості та публічності правосуддя, принципу верховенства права в державному, суспільному та громадському житті, сприяння розбудові правової держави тощо. Під час здійснення своєї діяльності ми намагаємося взаємодіяти із правозахисними організаціями, органами державної влади тощо.

По-друге, враховуючи те, що членами організації є саме судді, ми намагаємося зробити максимум, задля того, щоб реалізувати основні завдання організації - забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Фундації та зміцнення існуючих правових норм щодо захисту працівників судової гілки влади України, а також сприяння підвищенню ролі права та професії судді в суспільстві. Ми є єдині, хто з метою забезпечення соціальної захищеності суддів заснував недержавний відкритий пенсійний фонд “Феміда”, де вони, як до речі і інші громадяни, мають можливість забезпечити себе додатковою пенсією. До того, з метою поширення інформації про діяльність судової системи, суддів, сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості громадян Фундація заснувала та видає вже два роки всеукраїнську правову газету “Правосуддя України”.

По-треттє, ми приділяємо значну увагу розвитку суддівської професії в Україні – постійно проводимо навчальні заходи для суддів різних інстанцій, забезпечуємо ознайомлення їх із досвідом роботи судів в інших країнах. Намагаємося не забути і про майбутніх суддів – з 1 жовтня ми відкриваємо «Школу права» для студентів–правників, де вони матимуть змогу ознайомитися із специфікою роботи судді.

Тобто ми намагаємося поєднати в своїй діяльності, з одного боку, захист суддів як членів організації, лобіювання їх прав та інтересів, розвиток суддівської професії, а з іншого, не забуваємо про громадян, які не мають змоги оплатити послуги приватних адвокатів, але потребують професійної допомоги.

На сьогоднішній день я не знаю жодної іншої суддівської організації, яка здійснювала подібну діяльнсіть, оскільки ті, що сьогодні функціонують,обмежуються лише проведенням семінарів. Це стосується і Асоціації суддів України. До речі, про цю організацію ми знаємо лише те, що вона існує. На жаль, ми не знаємо ані її місцезнаходження, ані того, хто саме із суддів набув членства у ній і на яких засадах. Сайт цієї організації не працює. Хоча нам було б цікаво розвивати співпрацю і з іншими організаціями, які працюють у схожих сферах.

Ви згадали, що заснували недержавний пенсійний фонд для суддів, щоб вони могли забезпечити себе додатковою пенсією. Невже у цьому є потреба? Нарівні з депутатами судді і так отримують зараз пенсії більші 10 тис. грн…

Судді пенсії не отримають взагалі, вони отримують довічне утримання. При цьому воно повинно відсотково залежити від того окладу, що вони отримують на час виходу у відставку. На жаль, і до сьогодні держава не гарантує того, що після виходу у відставку вони отримають гідну оплату. Вже неодноразово попередні уряди та парламент намагалися внести відповідні зміни до чинного законодавства і залишити суддів навіть без цієї виплати. У нас вже були такі випадки, коли окремі судді, у яких вік досяг 80-річної ланки, не могли собі дозволити навіть потрібні ліки, бо не вистачало коштів. Тобто відсутня впевненість у своєму майбутньому. Саме тому, ми і вирішили створити даний фонд, аби судді мали змогу на альтернативне незалежне пенсійне забезпечення.

Вже понад півстоліття діє Міжнародна асоціація суддів (МАС), заснована в Зальцбурзі (Австрія) як професійне, неполітичне міжнародне об’єднання. До її складу входять 74 національні незалежні асоціації суддів із п’яти континентів, але України у цьому переліку немає. Як Ви вважаєте, чому наша країна досі не здобула повноправного членства у МАС?

Набуття членства в Міжнародній асоціації суддів є досить престижним для будь-якої країни, адже це є свого роду визнання держави в сфері інституційного розвитку суддівської професії. На жаль, наша країна ще не увійшла до списку країн із повноправним членством. На мою думку, тут є декілька причин.

По-перше, Асоціація суддів України, користуючись тим, що раніше не було інших суддівських організацій, багато років тому направила свою заявку на членство у МАС. Але за ці роки через свою інституційну та організаційну неспроможність вони не змогли довести свою відповідність зазначеним у статуті МАС вимогам. Це призвело до того, що ця організація вже багато років вважається “екстраординарним” членом – тобто на випробувальному терміні.

По-друге, тут має місце певна бюрократичність самої МАС. Наша організація у цьому році також звернулася до президента Міжнародної асоціації суддів із пропозицією розглянути нашу організацію у якості кандидата на вступ, але поки не буде вирішено питання щодо попередньої організації – вони її можуть не розглянути.

В Україні набуває обертів судова реформа. Одним із найбільш значних подій у цьому плані стало прийняття закону «Про судоустрій та статус суддів». Щодо нього було багато неоднозначних експертних оцінок: від схвалення до нищівної критики. Як Ви особисто оцінюєте цей закон? Які, на Вашу думку, у ньому є основні плюси і мінуси?

Ви знаєте, я особисто підтримую те, що нарешті є кардинальний зсув у реалізації такої тривалої судової реформи. Я навіть не можу навести приклад того, яка б інша система так тривало реформувалася. Прийняття Закону “Про судоустрій України та статус суддів” є дійсно довгоочікуваним кроком. Особливо міжнародною спільнотою.

Зараз текст закону піддається значній критиці у суддівських колах, в той же час він має підтримку з боку громадськості. Як на мене, така ситуація є ще одним підтвердженням відомого суддівського консерватизму, притаманного цій професії, який помножуються на “страх невідомого”, оскільки даним законом дійсно різко змінено систему та порядок організації судової влади в Україні, і це викликає у багатьох негативну оцінку само по собі.

Я хочу нагадати, що після прийняття попереднього Закону “Про судоустрій України” минуло маже 8 років. І в результаті, при попередній організації системи судоустрою, ми набули і вкрай негативний імідж судової системи, і ненависть громадян до суддів як професійного класу. Ці процеси останнім часом стали просто руйнівними для України. На жаль, при тому позитивному, що було при попередній системі, окремі представники судової влади своїми злочинами забезпечили неоправдано негативний імідж для всіх суддів.

Новий закон більш чітко регулює питання призначення суддів та притягнення їх до відповідальності, запровадив зміни до процесуального законодавства – особливо позитивно сприймається скорочення термінів розгляду справ. Багато інших корисних новацій. В той же час, є і певні недоліки, які, я сподіваюсь, будуть усунені найближчим часом під час впровадження закону.

Що мене дійсно хвилює у питанні впровадження судової реформи – так це її фінансове забезпечення. Адже і до цього часу однією з головних проблем у судах є відсутність матеріального забезпечення судового процесу. І якщо зараз на реалізацію нового закону не буде виділено достатньо коштів, то реформа може не здійснитися, що призведе до її провалу.

По-перше, стоїть питання у створенні Вищого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ. Адже до його створення залишилося 2 тижні! По-друге, суди завалені справами, які формально судді не мають права розглядати, адже на них не виділені кошти. І якщо немає конверту, марки на те, щоб відправити повістку, а вона звідкись береться, то можуть бути звинувачення у корупції. Ситуація із фінансуванням судів є просто катастрофічною.

Одним із основних закидів опонентів нового закону є розширення функцій Вищої ради юстиції і послаблення ролі Верховного суду України. Чи виправдано це зараз?

Питання ролі Верховного суду України є досить дискусійним – з одного боку у багатьох країнах Європи існує триланкова система на чолі саме із Верховним судом. Також існування Верховного суду як касаційної інстанції є традиційним і для сприйняття українського юриста. Але, на жаль, Верховний суд України не довів своєї спроможності: постійне накопичення касаційних скарг по цивільних справах призвело до того, що десятки тисяч людей роками не можуть вирішити свої проблеми та захистити свої інтереси. Це призвело до того, що вирішили спробувати побудувати іншу систему, аналогічну господарській та адміністративній на чолі із Вищим судом, яка вже довела свою ефективність. Проте, треба щоб минув час і ця інстанція запрацювала, щоб сказати чи виправдано це, чи ні.

Що стосується повноважень Вищої ради юстиції, то мене особисто це не бентежить. Це конституційний орган, до повноважень якого входить питання призначення суддів та їх звільнення. До речі, раніше було багато дорікань у бік ВРЮ за те, що вони не звільняють тих суддів, які порушили закон, і яких потрібно негайно виганяти із лав судового корпусу. Так от сьогодні вони почали працювати, і це знову викликало критику, вже зворотню.

Що дійсно потребує уваги – то це персональний склад Вищої ради юстиції! Її членами мають бути високо порядні, незаангажовані люди, професіонали у юридичній сфері і здебільшого судді. Голова ВРЮ – Володимир Колесніченко – професійний суддя, і це є вкрай позитивним, що він очолює цей орган. Я негативно ставлюся до того, що голова СБУ є членом Вищої ради юстиції та ще й входить до її дисциплінарної секції. Те саме стосується і заступників Генерального прокурора України. По суті, особи, чиї відомства є сторонами у судовому процесі, в тому числі по кримінальних справах у відношенні до представників судового корпусу, знаходяться у органі, який має право дисциплінарного покарання суддів. Це призводить до реального ризику перетворення ВРЮ на каральний орган щодо неугодних.

Для України болючою є проблема корупції, зокрема у судах і правоохоронних органах. На жаль, усі декларації і намагання влади вирішити її не дають результатів. Які методи боротьби з корупцією є, на Вашу думку, найефективнішими? Що треба зробити у першу чергу?

Після набуття чинності нового законодавства, ще зарано казати про те, що намагання влади вирішити питання із корупцією є безрезультативним. З нового року на адресу Вищої ради юстиції надійшло близько 4,2 тис. скарг на дії суддів. Тільки після внесення змін до законодавства з’явилася можливість впроваджувати діяльність по боротьбі із корупцією в судах.

З іншого боку, ми знову повертаємося до питання із фінансуванням судів. Оскільки його немає, є величезна низка проблем із розглядом справ. Як результат – постійні скарги громадян на дії суддів та звинувачення їх у корупції. У багатьох випадках безпідставно.

Взагалі, я вважаю, що при чинному законодавстві боротися із корупцією досить складно. Сьогодні намагаються чомусь боротися лише із суддями. До речі, до повноважень Вищої ради юстиції входить питання притягнення до адміністративної відповідальності прокурорів. Чи чули ви хоча б про одну таку справу? Хоча у прокуратурі не менш проблем з корупцією, ніж у судах.

Недавно Ваша організація відкрила громадську приймальню, куди пересічні громадяни можуть поскаржитися на недобросовісних суддів, міліціонерів, чиновників. Чи можна говорити про якусь статистику звернень? На що скаржаться найбільше?



Сьогодні лише переший день роботи приймальні тому ще рано казати за якусь статистику. Але вже є громадяни, що прийшли на консультацію. Результати по роботі приймальні ми будемо оприлюднювати щомісячно.

Тетяна Печончик

