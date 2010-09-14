У Києві та Львові – акції пам’яті Георгія Гонгадзе

Починаючи з 2005 року, у день зникнення Георгія Гонгадзе, 16 вересня, громадськість щорічно організовує акції його пам’яті та пам’яті усіх загиблих журналістів.

Виповнюється вже 10 років як Георгія немає з нами, але досі не встановлені і не покарані усі замовники вбивства.

Складається враження, що провину хочуть звалити на мертвого міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, аби найбільші замовники залишились на свободі, бо у заявах Генеральної прокуратури постійно звучить, що слідство по справі Гонгадзе (а не по справі Пукача) закінчене.

Нинішній рік – це не лише 10-річчя зникнення Георгія Гонгадзе. Вперше за останні п’ять років список загиблих журналістів має реальну ймовірність поповнитися. Більше місяця тому зник засновник і видавець харківської газети „Новий стиль” Василь Кліментьєв. Міліція завела справу про навмисне вбивство і прямо каже, що його вже немає в живих.

Також вперше за останні п’ять років міжнародні організації констатують значне збільшення порушень свободи слова, тиску на ЗМІ та спроб запровадити цензуру в Україні.

У Києві акція розпочнеться 16 вересня о 19.00 мітингом на Майдані Незалежності. Після мітингу відбудеться похід на Банкову до Адміністрації Президента з вимогами до влади.

У Львові акція розпочнеться 16 вересня о 19.30 мітингом біля пам’ятника Шевченку. Після мітингу відбудеться похід до Дерева пам’яті.

Акції, як і у всі минулі роки, проходитиме без будь-якої партійної та організаційної символіки. Навіть символіка на футболках чи кепках вважатиметься цинічним самопіаром на смерті загиблих.

Майдан