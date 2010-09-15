Суддя КС, яка подала у відставку: до мене застосували витончені методи

Суддя Конституційного Суду України Ярослава МАЧУЖАК вважає, що рішення про звільнення трьох суддів КС пов`язане з майбутнім розглядом питання про конституційність політреформи 2004 року.

Про це вона заявила в інтерв`ю виданню «Коммерсант» №154 від 15 вересня 2010 року.

«Скоро на відповідність Конституції в КС розглядатиметься закон №2222, що дав хід політреформі. Відзначу, що відповідне подання підписали в КС ті самі депутати, які в 2005 році блокували призначення суддів КС, щоб не допустити скасування політреформи. Можливо, певним політичним силам невигідно, щоб цю справу розглядали високопрофесійні, дійсно незалежні судді», - сказала Я.МАЧУЖАК.

Суддя зазначила, що все почалося ще з моменту повторного розгляду в КС питання щодо порядку формування коаліції та можливості окремих народних депутатів брати участь в її створенні. «Хоча я й не брала участі в розгляді цієї справи, моя позиція була така: у нас вже є рішення з цього питання, краще нам це справу припинити і не переглядати свої правові позиції. Суддя ДОМБРОВСЬКИЙ написав особливу думку, суддя ДІДКОВСЬКИЙ не був присутній при винесенні рішення», - сказала вона. Я.МАЧУЖАК зазначила, що через тиждень після рішення КС, яке влаштувало більшість, Верховна Рада внесла зміни до власної постанови 2006 року про переведення суддів Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Анатолія ДІДКОВСЬКОГО і Я.МАЧУЖАК з Верховного суду до Конституційного, відправивши їх у відставку з постів суддів Верховного суду. Суддя нагадала, що після цього колишній голова КС Андрій СТРИЖАК зайняв певну позицію, у зв`язку з якою троє суддів фактично не могли виконувати повноваження суддів КС. «Нам також сказали, що інші високопоставлені особи теж вважають, що ми не можемо виконувати свої повноваження», - додала Я.МАЧУЖАК.

Вона спростувала заяви, що відхід суддів зі своїх посад пов`язаний з матеріальною зацікавленістю. «Компенсація передбачена законом, але її сума далека від "цифри з шістьма нулями", - сказала вона. Я.МАЧУЖАК додала, що сьогодні складається враження, що певні політичні сили хочуть змінити склад суду під певну політичну ситуацію.

Відповідаючи на питання, чи здійснювався на неї тиск з боку Адміністрації Президента або парламенту з метою написання заяви про відставку, Я.МАЧУЖАК сказала: «Я не можу сказати, що на мене в цій ситуації хтось тиснув. Застосували більш витончені методи, які примусили мене написати заяву».

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд 9 вересня припинив повноваження суддів І.ДОМБРОВСЬКОГО, Я.МАЧУЖАК і А.ДІДКОВСЬКОГО.

Ще раніше, 2 вересня, КС ухвалив рішення про припинення повноважень судді Вячеслава ДЖУНЯ.