Янукович підписав указ про ліквідацію військових судів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ “Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів”.

Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Посилаючись на пункт 23 частини першої статті 106 Конституції України, статті 19 та пункт 4 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», В.ЯНУКОВИЧ ліквідував: військовий апеляційний суд Центрального регіону; військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил; військовий місцевий суд Дніпропетровського гарнізону; військовий місцевий суд Житомирського гарнізону; військовий місцевий суд Київського гарнізону; військовий місцевий суд Львівського гарнізону; військовий місцевий суд Миколаївського гарнізону; військовий місцевий суд Одеського гарнізону; військовий місцевий суд Рівненського гарнізону; військовий місцевий суд Севастопольського гарнізону; військовий місцевий суд Сімферопольського гарнізону; військовий місцевий суд Ужгородського гарнізону; військовий місцевий суд Харківського гарнізону; військовий місцевий суд Хмельницького гарнізону; військовий місцевий суд Черкаського гарнізону.

В Указі сказано, що він набирає чинності з 15 вересня 2010 року, але не раніше дня його опублікування.