Виставка „Ворог той, хто думає інакше“

Федеральна уповноважена з питань документів Державної служби безпеки колишньої Німецької Демократичної Республіки, Посольство Німеччини в Києві й Український Дім представляють вперше в Україні виставку „Ворог той, хто думає інакше“ про методи діяльності та результати впливу служби безпеки НДР „штазі“.

Відкриття виставки: 16.09. о 18 год.00 хв.

Прес-конференція: 16.09. о 17 год.30 хв.

Виставка проходитиме з 17.09. до 28.09. На виставці будуть представлені архівні матеріали, перекладені українською мовою.

Акредитація для преси за тел.: 247 68 08 або електронною поштою: ku-1000@kiew.diplo.ua.

Цю інформацію Ви знайдете на сайті Посольства в інтернеті за адресою www.kiew.diplo.de.