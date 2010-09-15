Мороз вважає, що ГПУ береже від відповідальності Кучму і Литвина

Колишній голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що оприлюднені вчора висновки Генеральної прокуратури України у справі журналіста Георгія Гонгадзе спрямовані на те, щоб “закрити від відповідальності” колишнього Президента України Леоніда КУЧМУ та колишнього главу Адміністрації Президента України Володимира ЛИТВИНА.

Так в інтерв’ю УНІАН О.МОРОЗ, який восени 2000 року першим оприлюднив аудіозаписи, нібито зроблені в кабінеті Л.КУЧМИ і на яких ідеться про вбивство Г.Гонгадзе, прокоментував заяви представників Генпрокуратури про те, що єдиним замовником і підбурювачем убивства Г.Гонгадзе є тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. (Ю.Кравченко був знайдений застреленим у своєму будинку в березні 2005 року – УНІАН).

О.МОРОЗ наголосив, що “Генпрокуратура, роблячи такі заяви, мала б дати відповідь на ряд запитань, зокрема: Чому колишній міністр зацікавився журналістом? Звідки такий інтерес у Ю.Кравченка з’явився до Г.Гонгадзе, адже він не знав його, він не читав тоді ще Інтернету, він не слухав радіо. Тому - звідки в нього інформація про журналіста? Яка причина переслідування журналіста і стеження за ним? Хто і з якою метою намагався з перших тижнів розслідування завести його на манівці?”.

Він наголосив, що на сьогодні на плівках колишнього майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, які “визнані експертизою автентичними”, є відповіді на ці питання. О.МОРОЗ наголосив, що “99% українського суспільства розуміють, звідки ноги ростуть у цієї справи”. За його словами, тому, “ясна річ, що це спроба закрити від відповідальності колишніх посадовців, зокрема, колишнього Президента України та колишнього главу Адміністрації”. “От вся логіка такого висновку Генпрокури”, - переконаний він.

О.МОРОЗ зазначив, що слідство прокуратури робить висновок про те, що генерал міліції Олексій ПУКАЧ отримав наказ убити Г.Гонгадзе від тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка. За його словами, “справа хорониться шляхом списування основної вини на покійного”.

О.МОРОЗ переконаний, що справу про вбивство Г.Гонгадзе “і з моральної точки зору, і з точки зору юридичної, з точки зору виконання вимог ПАРЄ щодо розслідування цієї справи, закривати не можна, незважаючи на те, що є юридичні норми - строк давності і багато інших речей”. “Якщо не можуть дати оцінку юридичну, то нехай дадуть оцінку політичну або морально-політичну, бо ми всі прекрасно розуміємо, що якби не було розмов у кабінеті Л.КУЧМИ, то і Георгій сьогодні б очолював “Українську правду”, - наголосив почесний голова СПУ.

Відповідаючи на запитання, які все ж таки перспективи цієї справи, О.МОРОЗ зазначив: “Я не знайомий з цією справою і тому не знаю, які її перспективи з юридичної точки зору, але ще два тижні тому слідчий вважав, що треба порушувати кримінальну справу проти конкретних фігурантів, а тепер він дійшов висновку, що мало доказів”. За його словами, справа Г.Гонгадзе не буде закрита “у свідомості українського суспільства до тих пір, поки ми не відповімо на запитання, які стоять перед людьми, не поставимо юридичну крапку”.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується.

За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України Ю.Кравченко.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧ був затриманий.