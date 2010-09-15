Голова ЦВК: якщо ПР не виграє місцеві вибори, виникне багато питань
Він не бачив серед політиків мазохістів
Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що «якщо Партія регіонів не виграє місцеві вибори, виникне багато різних питань».
В інтерв`ю LB.ua , відповідаючи на питання журналіста про неабияке напруження пристрастей на нинішніх місцевих виборах, В.ШАПОВАЛ сказав: “Що ж тут дивного? Тут ціла низка моментів. Перше – переможцю будь-яких виборів перемогу свою, час від часу, необхідно підтверджувати. Тобто, якщо Партія регіонів не виграє місцеві вибори, виникне багато різних питань. Друге – в західних країнах у віданні місцевих рад: прибирання територій, школи, лікарні тощо. У нас - земля, власність… Думаю, бути депутатом ради у великому місті – анітрохи не гірше, ніж бути народним депутатом України».
Голова ЦВК також розповів, що в Комісію вже надходять подання в ТВК, «щоправда, поки що не дуже активно. Думаю, «наплив» буде, як завжди, в останній день».
При цьому він не зміг сказати, від якої політсили кандидатур у місцевих виборчкомах більше: «Складно сказати, ми таку статистику не ведемо. Коли комісії почнуть працювати, зможемо говорити про особливості персонального складу, поки що – ні. Чому, до речі ви вважаєте домовленості про членів ТВК неправильними. Це що, порушення закону? …Хоч би як там було, така практика не є незаконною».
За словами В.ШАПОВАЛА, «виборче законодавство – це нерідко м`яка подушка для тих, хто в більшості у владі. Для тих, хто в меншині - камінь під голову. Інше питання – межі, аби просто палицю в цій справі, як кажуть, не перегнути. Проте будь-який виборчий закон фактично приймають під чинну владу. Власне, влада його і приймає. Явних садо-мазохістів серед політиків я щось не бачив».