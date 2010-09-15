У Києві пікетують СБУ: «Стоп КГБ»

Близько 100 представників громадськості та політичних партій проводять біля приміщення СБУ акцію протесту проти кримінального переслідування істориків та цензури історії та проти перевищення Службою безпеки своїх повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають в руках диски з матеріалами з архіву СБУ, які стали відомі громадськості завдяки зусиллям історика Руслана ЗАБІЛОГО та його колег науковців.

Учасники пікету тримають плакати з написами: «На КГБізації СБУ», «Ні реанімації КДБ», «Стоп КГБ». Учасники пікету вигукують гасла: «Історикам свободу!» та «СБУ ганьба!». Серед учасників пікету - представники Української народної партії, Конгресу Українських Націоналістів, київського товариства політв’язнів та жертв репресій, Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Дії СБУ свідчать, що, на жаль, наші думки про те, що ця служба європеїзувалася і стала насправді європейською спецслужбою, були дещо завчасними. Те, що зробила СБУ з директором музею «Тюрма на Лонцького» 8 вересня цього року, інакше як чекістським почерком назвати важко, - сказав в інтерв’ю журналістам екс-директор архіву СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ.

Він наголосив: «Ми зібралися тут для того, щоб зупинити 1937-й рік в 2010-му».

Відповідаючи на запитання журналістів В.В’ЯТРОВИЧ повідомив, що історик Руслан ЗАБІЛИЙ зараз перебуває в Києві і жодних процесуальних дій до нього не було вчинено.

Учасники пікету мають намір з дисків, які вони тримають в руках, перед будівлею СБУ викласти цифру зі знаком питання «37?». «Ми не допустимо повернення терору 1937 року», - зазначають учасники пікету.