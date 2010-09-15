Кучма - про справу Гонгадзе: п'ять років мені життя не давали

Колишній Президент України Леонід КУЧМА назвав справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час перебування у Чернігові.

"Це міжнародна провокація, щоб Україну скомпрометувати. П`ять років ні мені життя не давали, ні Україні", - сказав колишній Президент країни.

За словами Л.КУЧМИ, за організацією справи зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби, і це відомо. Він також зазначив, що володіє інформацією про участь в акціях протесту тих часів співробітників ЦРУ.

"Це оплачувалося, а за гроші все можливо", - підкреслив Л.КУЧМА.

Він також висловив задоволення, що у США змінився погляд на світ, і нинішній Президент Барак ОБАМА заявив про відсутність намірів транспортувати демократію у світ.