Круглий стіл, приурочений до старту першого незалежного національного конкурсу на дотримання ґендерної рівності роботодавцями в Україні

24 вересня у Києві менеджери і власники українських та міжнародних бізнес-компаній, а також представники уряду та міжнародних організацій обговорять практики запровадження європейських стандартів ґендерної рівності у трудовій політиці приватних та державних компаній в Україні.

Круглий стіл приурочено до старту першого незалежного національного конкурсу на дотримання ґендерної рівності роботодавцями в Україні. Подія відбудеться у п’ятницю 24 вересня з 15.30 до 17.00 у готелі «Рів`єра» (Київ, вул. Сагайдічного, 15).

Учасники дискусії:

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту

Міністр праці та соціальної політики України

Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні

Представник Європейської Бізнес Асоціації

Представники організацій роботодавців та робітників

Представники провідних бізнес-компаній України

Основні теми дискусії:

Забезпечення балансу на роботі та в сім’ї

Рівна оплата рівноцінної праці

Рівні можливості та відсутність дискримінації

Попередження сексуальних домагань на робочому місці

Найкращі умови для робочого місця, робочих годин, розвитку працівників, рівні права для чоловіків та жінок, послуги для сімей працівників

Журналісти зможуть отримати коментарі від учасників зустрічі під час розширеної сесії запитань-відповідей, а також неформальне спілкування по завершенню під час фуршету.

Для акредитації, будь ласка, звертайтесь до Ольги Сушицької - тел/факс: (+38 044) 458 44 40 (+38 044) 458 44 40 , мобільний: +38 067 243 63 55 +38 067 243 63 55 , e-mail: osushytska@internews.ua. Заявки приймаються до 18:00 23 вересня 2010 року. У заявці слід вказати: ПІБ, назву ЗМІ, посаду, номер моб. телефону, адресу ел.пошти.

