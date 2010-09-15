До Дня пам`яті українських журналістів, які віддали своє життя за правду, 17 вересня з 18:20 на «5 каналі» пройде телемарафон-реквієм «Ціна журналістського життя» - згадуємо загиблих для майбутнього живих.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Щороку в Україні зникає понад 10 працівників засобів масової інформації, повідомляє “5 канал”. Перешкоджання професійній діяльності: напади, побиття, переслідування та загибель журналістів щоразу викликають гучний резонанс.

Марафон буде присвячений українським медіа-реаліям років незалежності, загальносвітовим тенденціям, правовим та морально-етичним аспектам професії. У бліц-інтерв’ю свою думку щодо потреб суспільства у незаангажованій інформації висловлять пересічні громадяни, відомі українські політики, досвідчені журналісти, спеціалісти зі зв’язків з громадськістю.

Ведучі марафону - Павло КУЖЕЄВ та Яна КОНОТОП - спілкуватимуться з представниками провідних мас-медіа України, іноземних ЗМІ та медіа-юристами. Вони намагатимуться знайти відповідь на запитання: «Чи можна розірвати трагічний ланцюг «життя за слово» зусиллями самих лише журналістів?».