У Януковича пояснили, навіщо ліквідували військові суди

Заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ заявляє, що ліквідація військових судів має на меті забезпечити конституційний принцип незалежності суддів при здійсненні правосуддя.

Про це йдеться у його коментарі, розміщеному на сайті Президента, щодо підписаного сьогодні указу глави держави «Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів».

Крім того, на думку чиновника президентської канцелярії, такий крок також відповідає європейським стандартам системи правосуддя.

«Існування військових судів порушувало вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права особи на справедливий судовий розгляд, про що неодноразово зазначав Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях», - зазначив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ “Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів”.