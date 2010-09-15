Науково-практична конференція «Перспективи реформування законодавства, що регулює діяльність ЗМІ під час виборів»

Незалежна Асоціація телерадіоМовників (НАМ) та Інститут Медіа Права запрошують взяти участь у Науково-практичній конференції «Перспективи реформування законодавства, що регулює діяльність ЗМІ під час виборів», яка відбудеться 20 вересня 2010 року у місті Києві за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 14, готель «Хрещатик», 4-й поверх, конференц-зала «Володимирська».

ПРОГРАМА:

9.30 –10.00 Реєстрація, Вітальна кава

10.00-10.15 Відкриття семінару

Катерина М’ясникова, виконавчий директор НАМ

Тарас Шевченко, Директор Інституту Медіа Права

10.15 – 12.00 Секція 1.

Роль ЗМІ у реалізації громадянами права на свідомий та поінформований вибір

Модератор:

Катерина М’ясникова, виконавчий директор НАМ

Питання до обговорення:

Редакційні та авторські матеріали ЗМІ про вибори та їх відмежування від передвиборної агітації. Вимоги до інформаційних матеріалів про вибори: об’єктивність, неупередженість та збалансованість. Зображення кандидатів, їх цитування та символіка політичних сил у редакційних матеріалах. Дебати: агітація чи інформація. Особливості поширення інформації про результати соціологічних досліджень, екзит-полів та паралельних підрахунків голосів.

Доповідачі:

Ольга Большакова, НАМ

12.00 – 12.15 Кава-пауза

12.00 – 13.30 Секція 2.

Передвиборна агітація

Модератор:

Олексій Погорелов, генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси

Питання до обговорення:

Часові межі здійснення передвиборної агітації. Реалізація принципу рівності доступу. Умови договору на виготовлення та поширення передвиборної агітації. Обмеження щодо здійснення передвиборної агітації.

Доповідачі:

Тарас Шевченко, директор Інституту Медіа Права

Інші доповідачі визначаються

13.30 – 14.30 Обід

14.30 – 16.30 Секція 3.

Відповідальність порушення законодавства про вибори

Питання до обговорення:

ЗМІ: учасник але не суб’єкт виборчого процесу. Доступ до інформації про вибори та доступ на заходи в межах виборчого процесу. Контролюючі органи: розмежування повноважень. Право на відповідь чи право на спростування. Оскарження дій ЗМІ в межах виборчого процесу.