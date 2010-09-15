Науково-практична конференція «Перспективи реформування законодавства, що регулює діяльність ЗМІ під час виборів»
Незалежна Асоціація телерадіоМовників (НАМ) та Інститут Медіа Права запрошують взяти участь у Науково-практичній конференції «Перспективи реформування законодавства, що регулює діяльність ЗМІ під час виборів», яка відбудеться 20 вересня 2010 року у місті Києві за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 14, готель «Хрещатик», 4-й поверх, конференц-зала «Володимирська».
ПРОГРАМА:
9.30 –10.00 Реєстрація, Вітальна кава
10.00-10.15 Відкриття семінару
Катерина М’ясникова, виконавчий директор НАМ
Тарас Шевченко, Директор Інституту Медіа Права
10.15 – 12.00 Секція 1.
Роль ЗМІ у реалізації громадянами права на свідомий та поінформований вибір
Модератор:
Катерина М’ясникова, виконавчий директор НАМ
Питання до обговорення:
Редакційні та авторські матеріали ЗМІ про вибори та їх відмежування від передвиборної агітації. Вимоги до інформаційних матеріалів про вибори: об’єктивність, неупередженість та збалансованість. Зображення кандидатів, їх цитування та символіка політичних сил у редакційних матеріалах. Дебати: агітація чи інформація. Особливості поширення інформації про результати соціологічних досліджень, екзит-полів та паралельних підрахунків голосів.
Доповідачі:
Ольга Большакова, НАМ
12.00 – 12.15 Кава-пауза
12.00 – 13.30 Секція 2.
Передвиборна агітація
Модератор:
Олексій Погорелов, генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси
Питання до обговорення:
Часові межі здійснення передвиборної агітації. Реалізація принципу рівності доступу. Умови договору на виготовлення та поширення передвиборної агітації. Обмеження щодо здійснення передвиборної агітації.
Доповідачі:
Тарас Шевченко, директор Інституту Медіа Права
Інші доповідачі визначаються
13.30 – 14.30 Обід
14.30 – 16.30 Секція 3.
Відповідальність порушення законодавства про вибори
Питання до обговорення:
ЗМІ: учасник але не суб’єкт виборчого процесу. Доступ до інформації про вибори та доступ на заходи в межах виборчого процесу. Контролюючі органи: розмежування повноважень. Право на відповідь чи право на спростування. Оскарження дій ЗМІ в межах виборчого процесу.