Охоронцеві київського підприємства дали два роки за побиття журналістів

У Києві до двох років обмеження волі засуджено чоловіка, який напав на знімальну групу продюсерського центру «Закрита зона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прокурор Києва Юрій УДАРЦОВ.

За його словами, засудженого звинувачували у нанесенні тілесних ушкоджень та перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Інцидент між засудженим та знімальною групою стався 25 червня 2009 року біля будівлі комунального підприємства «Фармація», уточнив Ю.УДАРЦОВ.

Як зазначив прокурор Києва, вирок Шевченківського райсуду столиці, винесений підсудному, підтвердив апеляційний суд. Також задоволено цивільні позови потерпілих на суму 11 тис. грн.