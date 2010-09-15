Відомству Азарова передали реєстр громадських експертиз

Електронний реєстр громадських експертиз передано на утримання Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим ЛАЦИБА.

Він зазначив, що реєстр дозволить громадськості знати, що реально робить виконавча влада, розуміти проблеми, які насправді хвилюють громадськість. Він висловив сподівання, що Секретаріат Кабміну буде регулярно наповнювати реєстр громадськими експертизами.

Експерт зазначив, що станом на вересень 2010 року в Україні ініційовано понад 50 тис. громадських експертиз.

Електронний реєстр громадських експертиз був створений зусиллями творчого об’єднання “ТОРО” за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Як зазначив президент “ТОРО” Олексій ХМАРА, розробка електронного реєстру громадських експертиз фактично стала втіленням громадськістю Постанови Кабміну від 5 листопада 2008 року “Про порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”. Ця Постанова передбачає обов’язкове розміщення на офіційному веб-сайті Кабміну “Громадянське суспільство і влада” висновків громадських експертів, а також відповідей органу влади та заходів з урахування результатів громадської оцінки.

При цьому О.ХМАРА відзначив, що представники громадськості вимушено перебрали на себе створення електронного реєстру, оскільки виконавча влада в силу різних обставин відкладала створення цього ресурсу.

О.ХМАРА зазначив, що громадська експертиза - це новий, унікальний інструмент, якого немає не тільки в країнах пострадянського простору, але й країнах Східної Європи. “Це насправді інструмент спільної відповідальності громадськості, влади, пересічних громадян за стан справ в державі”, - сказав він.

Творче об’єднання “ТОРО” є контактною групою в Україні Transparency International - глобальної антикорупційної неурядової організації, що має понад 90 національних представництв та працює у понад 100 країнах світу. Місія творчого об’єднання “ТОРО” полягає у впровадженні в Україні демократичних процедур участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.