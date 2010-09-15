На Донеччині розпочато спостереження за виборами

У Донецькій області 11 вересня стартувала кампанія громадського спостереження за виборами до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили організатори спільного проекту громадського моніторингу виборчого процесу - Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України» і Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «Опора».

Організатори нагадали, що вони представляють неурядові, позапартійні і фінансово незалежні організації, які мають значний досвід спостереження за виборчими кампаніями.

У повідомленні зазначається, що впродовж наступних п`ятдесяти днів незалежні спостерігачі стежитимуть за демократичністю, законністю і прозорістю виборчого процесу у всіх містах і районах області.

Спостереження проводитимуть 10 довгострокових спостерігачів, а також короткострокових спостерігачів, які працюватимуть безпосередньо в день виборів на багатьох виборчих дільницях регіону.

Крім загального процесу спостереження за проведенням виборчої кампанії, активісти Донецькою облорганізації ВГО «Комітет виборців України» і ВГО «Громадянська мережа «Опора» аналізуватимуть виборчі програми і обіцянки кандидатів, а з часом інформуватимуть суспільство про їх виконання.

За словами регіонального координатора проекту, керівника аналітичних програм ДОО «Комітету виборців України» Олександра КЛЮЖЕВА, «спільний проект ДОО ВГО «Комітет виборців України» і «Опори» - це єдиний проект незалежного спостереження за місцевими виборами в Донецькій області».

«Враховуючи складність місцевих виборів, які вперше розмежовані із загальнонаціональними виборами, висновки незалежних, позапартійних спостерігачів будуть дуже вагомими для суспільства», - вважає координатор проекту.

Впродовж всієї виборчої кампанії ДОО ВГО «Комітет виборців України» і ГМ «Опора» оперативно інформуватимуть представників ЗМІ про всі виявлені порушення, які зафіксують громадські спостерігачі, запевнили організатори