Грищенко зустрівся з Верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин

Відбулася зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з Верховним комісаром Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у справах національних меншин Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ, який перебуває в Україні з робочим візитом в рамках регулярного діалогу з українською стороною з проблематики національних меншин.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Глава зовнішньополітичного відомства нашої держави підтвердив незмінну підтримку Україною мандату Верховного комісара ОБСЄ, який в сучасних умовах залишається актуальним для всіх держав-учасниць ОБСЄ.

Верховний комісар ОБСЄ висловив готовність і надалі підтримувати зусилля української влади у зміцненні законодавчої бази у сфері забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин, в тому числі в галузі мовної політики, а також правового регулювання статусу і прав раніше депортованих осіб.

Сторони позитивно оцінили рівень взаємодії із зазначених питань і підтвердили готовність до продовження конструктивного діалогу з питань забезпечення прав національних меншин в Україні, а також прав етнічних українців, що проживають в інших державах