Прес-конференція на тему: "Проблеми сучасної української адвокатури»

10:21, 16 вересня 2010
Права людини
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17 вересня о 12.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Проблеми сучасної української адвокатури».

Учасники: президент ВГО "Спілка адвокатів України" Тетяна Варфоломеєва; віце-президент ВГО "Спілка адвокатів України" Ольга Жуковська; віце-президент ВГО "Спілка адвокатів України" Петро Бойко.

Організатор - ВГО «Спілка адвокатів України»

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05, 244-90-47.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.
 

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