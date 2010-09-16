Прес-конференція на тему: "Проблеми сучасної української адвокатури»

17 вересня о 12.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Проблеми сучасної української адвокатури». Учасники: президент ВГО "Спілка адвокатів України" Тетяна Варфоломеєва; віце-президент ВГО "Спілка адвокатів України" Ольга Жуковська; віце-президент ВГО "Спілка адвокатів України" Петро Бойко. Організатор - ВГО «Спілка адвокатів України» Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна"). Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05, 244-90-47. Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.



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