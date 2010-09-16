CБУ не повинна володіти жодним музеєм

Екс-директор Архіву СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ вважає, що Служба безпеки України не повинна володіти жодним музеєм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВІ, про це В.В’ЯТРОВИЧ сказав в ефірі цього телеканалу.

Він наголосив, що музей «Тюрма на Лонцького» у Львові є сьогодні єдиним музеєм у підпорядкуванні СБУ, і ситуація навколо нього набуває політичного забарвлення.

«Я вважаю, що СБУ не повинна володіти жодним музеєм. СБУ повинна передати це майно, саме приміщення цієї тюрми або в окремі юридичні установи, або Інституту національної пам’яті, у віданні якого мав перебувати даний музей», - наголосив історик.

Він також зазначив, що останні заяви СБУ щодо директора музею Руслана ЗАБІЛОГО суперечать одна одній і свідчать про юридичне невігластво. «Спочатку відкривають кримінальну статтю за фактом спроби розголошення державної таємниці. Далі, у наступних заявах про державну таємницю мова не йде, а йде мова про розсекречення, а це абсолютно інший процес, до якого історики не мають жодного відношення… Сьогодні вже заявили, що мова йде про розголошення конфіденційної інформації або інформації, яка є власністю держави», - заявив В.В’ЯТРОВИЧ.

Разом з тим, екс-директор Архіву СБУ підтвердив, що серед документів Р.ЗАБІЛОГО немає жодного, що містить державну таємницю. «Це документи, які розповідають про радянські часи, про політику репресій. А згідно із законом України про державну таємницю, державною таємницею не можуть бути матеріали про порушення прав і свобод громадян», - наголосив він.

Крім того, експерт звернув увагу на те, що навіть з процесуальної точки зору згадані документи 50-60-річної давнини історики могли піддати розголошенню. «В Україні є грифи для службового користування «Таємно», «Цілком таємно». Єдині грифи, які є на цих документах - «Секретно» і «Совершенно секретно», які в Україні не діють. Жодним законом України не прописано, що грифи «Секретно» і «Совершенно секретно» мають обмежувати доступ до інформації», - підкреслив він.

В.В’ЯТРОВИЧ заявив, що не бачить раціоналізму у діях СБУ, оскільки не може знайти логічного пояснення непослідовним діям співробітників спецслужби. Єдиним, на його думку, поясненням такої поведінки СБУ є бажання певної частини політикуму унеможливити дослідження і розсекречення певних періодів української історії.