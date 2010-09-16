Загибель Гонгадзе вплинула на ситуацію із свободою слова

Журналісти вважають, що події, пов’язані із загибеллю їх колеги Георгія Гонгадзе, вплинули на подальшу ситуацію із станом свободи слова в Україні. Про це повідомила керівник Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА, презентуючи на прес-конференції в Києві результати експертного опитування журналістів.

Відповідно до дослідження, найбільш істотним наслідком подій, пов’язаних із вбивством Г.Гонгадзе, стала консолідація частини журналістської спільноти, яка об’єдналася проти цензури та тиску влади на ЗМІ.

Зокрема, переважна більшість журналістів ствердно відповіла на те, що вбивство Г.Гонгадзе вплинуло на ситуацію зі станом свободи слова.

«Загибель Гонгадзе стала певним символом нищення владою журналістів і журналістики, це спонукало і самих журналістів, і частину суспільства до обстоювання свободи слова», - цитується у дослідженні висловлювання журналістів.

Також значна частина журналістів підкреслила, що вбивство Г.Гонгадзе сколихнуло українське суспільство, зробило його більш активним і певним чином стало каталізатором рухів протестів у 2001-2004 роках.

Відзначили журналісти й те, що вбивство журналіста привернуло увагу міжнародної спільноти до ситуації із станом свободи слова в Україні та із дотримання свобод загалом, спонукала до активної підтримки Заходу руху правозахисників в Україні.

Журналісти також зазначили, що вбивство Г.Гонгадзе вплинуло і на владу, яка була змушена більше рахуватися із журналістською спільнотою і відмовитись від прямих кримінальних методів впливу на ЗМІ і вдаватися до більш витончених методів.

«Влада і медіа-власники зрозуміли, що для контролю над ЗМІ потрібна чітка система батога і прянику», - цитують відповіді журналістів «Демініціативи».

Також опитування виявило, що журналісти б’ють на сполох, що ті здобутки слова, які були відвойовані за 10 років, що минули від загибелі Г.Гонгадзе, зараз знову перебувають під загрозою. «Нинішнього року шалена цензура відновилася з новою силою, знову зникають журналісти, які критикують владу, власники чи керівники ЗМІ бояться розміщувати критичні матеріали проти діючої влади», - йдеться у відповідях журналістів на запитання про стан свободи слова сьогодні.

Опитування проводилось в період з 8 по 15 вересня 2010 року. Було опитано 29 журналістів, серед них Вахтанг КІПІАНІ, Андрій КУЛІКОВ, Наталя ЛІГАЧОВА, Юрій ЛУКАНОВ, Олександр МАРТИНЕНКО, Юлія МОСТОВА, Роман СКРИПІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні - 10-та річниця зникнення Г.Гонгадзе. Громадськість щороку цього дня організовує акції його пам’яті та пам’яті всіх загиблих журналістів