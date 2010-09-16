З'їзд суддів звільнив чотирьох суддів КС

З`їзд суддів України звільнив Івана ДОМБРОВСЬКОГО, В’ячеслава ДЖУНЯ, Мирославу МАЧУЖАК та Анатолія ДІДКІВСЬКОГО із посад суддів Конституційного Суду за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні в Києві проголосували делегати Х позачергового з’їзду суддів України.

Замість звільнених суддів делегати з’їзду мають намір обрати інших і прийняли рішення включити в бюлетень для таємного голосування суддю Апеляційного суду Луганської області Михайла ЗАПОРОЖЦЯ, суддю Вищого адміністративного суду України Олега СЕРГІЙЧУКА, суддю Донецького апеляційного адміністративного суду Наталію ШАПТАЛО та суддю Апеляційного суду Харківської області Михайла ГУЛЬТАЯ.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд 9 вересня припинив повноваження суддів Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Ярослави МАЧУЖАК і Анатолія ДІДКОВСЬКОГО, які написали заяви про звільнення за власним бажанням. Ще раніше, 2 вересня, КС ухвалив рішення про припинення повноважень судді В’ячеслава ДЖУНЯ.