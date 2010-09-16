Голова ВРЮ каже, що у нього пачка заяв від суддів про відставку

Голова Вищої Ради юстиції України Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО закликає суддів не подавати заяви про відставку за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Києві на Х позачерговому з’їзду суддів.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, зараз у ВРЮ накопичилося дуже багато таких заяв. «А це люди, які пропрацювали 20 років і більше, це наш золотий фонд», - сказав він.

Водночас, звертаючись до голів судів, В.КОЛЕСНІЧЕНКО попросив їх орієнтувати своїх колег, щоб вони не робили таких кроків.