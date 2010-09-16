КС скасує політреформу-2004 і скаже парламенту заповнити прогалини?

Конституційний Суд планує скасувати політичну реформу 2004 року та доручити Верховній Раді заповнити «конституційні прогалини».

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію озвучили народний депутат від НУ-НС Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ та депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО на круглому столі в Інституті Горшеніна.

Зокрема, за словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, наскільки йому відомо, сьогодні в КС існують плани ухвалити рішення про скасування змін до Конституції, внесених законом №2222, і доручити парламенту внести зміни до Конституції, які б заповнили ці прогалини Основного закону.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ підкреслив, що для подібного рішення парламенту знадобиться принаймні півроку, оскільки для відповідної процедури потрібно 2 сесії. Він зауважив, що більш ніж півроку країна існуватиме фактично без трьох розділів Конституції, які визначають повноваження гілок влади.

«В державі виникне конституційний хаос. Можливо, комусь зручна каламутна водичка, де зручно ловити рибку… Але це призведе до краху держави», - застеріг Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він також вважає, що подібне рішення буде фактом узурпації влади з боку Конституційного Суду, оскільки він поставить себе над законодавчою гілкою влади, змінивши текст Конституції.

Про подібні плани Конституційного Суду заявив і С.ВЛАСЕНКО. Він підкреслив, що сьогодні потрібно говорити не лише про юридичний аспект можливого рішення КС, але й про морально-політичний аспект.

Він навів приклад по вчорашньому засіданню ЦВК, на якому, за словами С.ВЛАСЕНКА, ухвалювались неправові рішення щодо формування територіальних виборчих комісій. «Конституційний Суд буде приймати рішення так само: піднімаючи руки і заплющуючи очі», - сказав депутат, висловивши жаль, що сьогодні судді КС відстоюють не юридичні, а політичні позиції.

Він підкреслив, що навіть визнання неконституційним закону №2222 не може тягнути за собою скасування окремих положень Основного закону, оскільки закон про зміни до Конституції вичерпав себе після набуття чинності таких змін.

Він також переконаний, що КС не має повноважень визнавати неконституційними положення Основного закону. Також, за словами С.ВЛАСЕНКА, КС не може зобов’язувати парламент, як це сьогодні планується зробити, ухвалювати будь-які акти, в тому числі щодо відновлення дії Конституції 1996 року або ухвалення нової Конституції.

Як повідомлялося, 252 депутати від коаліції звернулися до КС щодо конституційності закону №2222-IV «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року.

Відповідні зміни до Конституції, що обмежують повноваження Президента і посилюють повноваження ВР, були прийняті в грудні 2004 року під час пакетного голосування разом з рішенням про проведення третього туру виборів Президента. Зміни до Конституції набули чинності 1 січня 2006 року.