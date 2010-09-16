Онопенко назвав найслабшу ланку кримінального процесу
Голова Верховного Суду виступив на суддівському з`їзді
Досудове слідство залишається найслабкішою ланкою кримінального процесу, заявляє голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні у Києві на 10-му позачерговому З’їзді суддів України, він сказав, що здійснення ефективного правосуддя залежить не тільки від суддів, а й від прокурорів та слідчих.
«Змушений констатувати, що на сьогодні досудове слідство залишається найслабкішою стадією кримінального процесу», - сказав В.ОНОПЕНКО.
При цьому він звернув увагу присутніх на те, що у Верховному Суді були вивчені окремі ухвали, у яких вбачається, що мають місце випадки навмисного зволікання слідчими при розслідуванні справ, внаслідок чого справи закриваються судами у зв’язку із закінченням строку давнини, а підсудні уникають покарання.
«Є випадки, коли слідчо-процесуальні дії проводяться по 10-15 років, і випадки, коли слідчі зупиняють розслідування з надуманих підстав», - зазначив В.ОНОПЕНКО.