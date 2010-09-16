Янукович придумав, як покращити фінансування судів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує запровадити систему судового збору для покращення фінансування судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи перед делегатами Х позачергового З`їзду суддів України.

«Ми однозначно будемо покращувати забезпечення судів… Одним із шляхів досягнення цієї мети я бачу запровадження інстутуту судового збору», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив, що надходження від судового збору відповідно до європейських стандартів повинні спрямовуватися на фінансування діяльності судів. «Розмір судового збору повинен бути диференційованим у залежності від виду та складності справи, а порядок визначення розміру судового збору повинен бути простим і зрозумілим для всіх», - сказав Президент.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що новий статус Державної судової адміністрації України, яка є складовою судової системи, сприятиме поліпшенню матеріально-технічного забезпечення судів.