Янукович придумав, як покращити фінансування судів
Президент виступив перед суддями
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує запровадити систему судового збору для покращення фінансування судів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи перед делегатами Х позачергового З`їзду суддів України.
«Ми однозначно будемо покращувати забезпечення судів… Одним із шляхів досягнення цієї мети я бачу запровадження інстутуту судового збору», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він пояснив, що надходження від судового збору відповідно до європейських стандартів повинні спрямовуватися на фінансування діяльності судів. «Розмір судового збору повинен бути диференційованим у залежності від виду та складності справи, а порядок визначення розміру судового збору повинен бути простим і зрозумілим для всіх», - сказав Президент.
При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що новий статус Державної судової адміністрації України, яка є складовою судової системи, сприятиме поліпшенню матеріально-технічного забезпечення судів.