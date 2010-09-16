Порушено кримінальну справу за фактом побиття херсонського правозахисника

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття журналіста і правозахисника Дементія БЄЛОГО під час громадського звіту мера Херсона Володимира САЛЬДО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, в.о. прокурора Суворовського району Херсона 15 вересня за фактом заподіяння голові Херсонського відділу Комітету виборців України, редактору газети «Вільний вибір» Д.БЄЛОМУ легких тілесних ушкоджень у приміщенні Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша порушено кримінальну справу за ч. 1 ст.125 Кримінального кодексу України.

Проведення досудового слідства у справі доручено слідчому відділу Суворовського райвідділу міліції.

Також, за даними прес-служби Управлінні МВСУ в Херсонській області, слідчо-оперативна група Херсонського міськвідділу УМВС, яка працювала на місці подій, для встановлення та документування обставин інциденту відібрала пояснення у всіх учасників та свідків бійки.

Усі зібрані матеріали передані до прокуратури Суворовського району для прийняття рішення.

Згідно з повідомленням прес-служби УМВСУ, адмінпротоколи щодо учасників бійки не складалися.

Як повідомлялось, 14 вересня, коли мер Херсона В.САЛЬДО звітував перед громадою в обласному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша, сталася бійка, у якій брали участь і постраждали голова обласного відділення Комітету виборців України Д.БЄЛИЙ та приватний підприємець Віктор ШЕВЧУК. Після бійки обидва були госпіталізовані.