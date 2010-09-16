Янукович: Вища рада юстиції не повинна бути каральним органом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає до подолання будь-якого протистояння між судовою і виконавчою гілками владами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи перед делегатами Х позачергового з`їзду суддів.

«Державна влада повинна бути єдиною. Не повинно бути протистояння між виконавчою владою і судовою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що судді повинні доводити людям, що суд є справді шляхом до справедливості і він справді є для них захисником.

Торкаючись теми судової реформи, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що створення незалежної і ефективної системи захисту прав людей є одним з пріоритетів для розвитку України. За словами Президента, суди повинні бути незалежними, і на шляху до цього вже зроблений перший і вкрай необхідний крок, зокрема внесено зміни до закону про судоустрій. Президент наголосив, що реформування судової системи це не одноразовий захід. Тому роботу в цьому плані буде продовжено у наступні роки.

«І ми з вами виведемо судову систему на рівень європейської… Ми однозначно будемо покращувати і забезпечувати суди всім необхідним”, - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також наголосив, що Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада юстиції мають всі можливості для забезпечення судів кадрами.

У той же час В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Вища рада юстиції не повинна бути каральним органом і використовуватися будь-ким для розправи з неслухняними суддями.

У контексті цього Президент підкреслив, що члени ВРЮ не повинні використовувати у власних інтересах свій статус, оскільки Вища рада юстиції відіграє надзвичайно важливу роль у функціонуванні судової системи.