Суд заборонив меру Миколаєва виступати російською мовою

Суд міста Миколаєва заборонив миколаївському міському голові Володимиру Чайці виступати будь-якою іншою мовою, крім державної, без перекладу на українську.

Про це йдеться у двох постановах Ленінського райсуду Миколаєва, винесених під головуванням судді Румянцевої на підставі звернення пенсіонера Анатолія Ільченка, пише миколаївська обласна інтернет-газета "NovostiN".

У постанові суду від 30 липня говориться, що Чайка, виступаючи перед городянами у День Перемоги російською мовою, порушив інтереси українськомовної частини населення.

"Позивач вважає, що у зв`язку з подібними діями він був позбавлений можливості отримувати інформацію українською мовою, у нього погіршується здоров`я, він змушений звертатися до суду, що викликає в нього душевний біль і моральні муки", - говориться у постанові суду.

На судове засідання представники міськвиконкому не прийшли й двічі просили перенести розгляд справи.

Незважаючи на це суддя Румянцева вирішила заслухати справу, оскільки жодних документів, що підтверджують поважну причину відсутності відповідача, не було.

У підсумку суд вирішив задовольнити позов Ільченка частково. Так, суд заборонив Чайці виступати будь-якою іншою мовою, крім української, без перекладу на державну мову, але відмовив пенсіонерові в моральній компенсації.

Також відповідно до постанови Ленінського райсуду під головуванням Румянцевої від 27 липня дії міського голови, який привітав миколаївців із Новорічними й Різдвяними святами російською мовою, були визнані неправомірними.

Більше того, в інтересах пенсіонера з Чайки було стягнено 100 гривень моральної компенсації, тоді як позивач оцінював свою моральну шкоду в 3000 гривень.

"В обґрунтуванні своїх вимог позивач указує, що миколаївський міський голова у порушення ст.ст. 8, 11, 35 закону України "Про мови в Українській РСР", 10, 24 Конституції України й ст.ст. 9, 10, 11 закону України "Про інформацію" привітав жителів міста з Новорічними й Різдвяними святами шляхом розміщення стендів по місту не державною мовою, створивши тим самим привілеї для окремої російськомовної частини населення", - ухвалив суд.

Обидва рішення суду набули чинності.

Українська правда