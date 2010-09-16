Садитимуть рідше?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за зменшення кількості покарань, пов`язаних із позбавленням волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, виступаючи перед делегатами Х позачергового З`їзду суддів України.

«На часі - здійснення реформи кримінальної юстиції. Кримінальне переслідування повинно здійснюватися з неухильним дотриманням прав і свобод людини у повній відповідності до європейських стандартів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що «у системі кримінальних покарань повинно домінувати покарання, не пов`язане з позбавленням волі. А прокуратура й адвокатура будуть реформовані з тим, щоб вони відігравали провідну роль у кримінальному процесі на засадах змагальності».