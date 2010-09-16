Чотири міжнародні організації не вірять слідству у справі Гонгадзе

Чотири міжнародні організації занепокоєні, що справжнi замовники вбивства журналіста Георгія Гонгадзе можуть уникнути відповідальності.

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної федерації журналістів (IFJ), британської Спілки журналістів(NUJ), Фундації Гонгадзе та Інституту масової інформації з приводу десятих роковин загибелі Г.Гонгадзе, повідомили УНІАН в ІМІ.

Зокрема, міжнародні організації звертаються до української влади з вимогою передивитися та відновити розслідування щодо замовників вбивства Г.Гонгадзе, гарантувати притягнення до суду замовників цього злочину, порушити кримінальну справу проти вищих посадовців, які чинили навмисні перешкоди слідству та унеможливити переслідування та насильство проти журналістів в Україні.

«16 вересня, на десяті роковини з дня загибелі нашого колеги Георгія Гонгадзе, журналісти в Україні та в усьому світі вшановуватимуть його пам`ять. Отож, ми знову закликаємо українську владу провести серйозне розслідування щодо тих, хто замовив його вбивство. Нас серйозно непокоїть iнформацiя про те, що головним замовником вбивства Гонгадзе може бути названий покiйний генерал Юрiй Кравченко. Цi застереження в першу чергу пов`язанi з тим, що слiдство не пояснює мотиви, за яких Кравченко мiг вiддати наказ про вбивство. Зважаючи на умисне затягування розслiдування та серйознi помилки слідства, це виглядає як спроба приховати справжнiх замовникiв вбивства та свiдоме перенесення провини на покiйного Краченка, аби реальнi замовники уникли покарання», - підкреслюється в заяві.

Автори заяви закликають українську громадськiсть та міжнародне cпiвтовариство і далi вимагати розслiдування в цiй справi, аби отримати вiдповiдi щодо справжніх мотивiв замовникiв.

«Ми ще раз наголошуємо, що недбалість у слiдствi має системний характер. Навіть ще до арешту Олексія ПУКАЧА не розслідувалися питання про замовників злочину, які виникали з давно доступної громадськості інформації. Конкретні питання, що піднімалися Парламентською Асамблеєю Ради Європи, нашими організаціями та нашими українськими колегами, майже повністю було проігноровано. Очевидно, що українська влада не дала відповіді щодо діяльності майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, який нібито записував розмови про Гонгадзе в кабінеті КУЧМИ. Відтак, його плівки не можуть бути використані як доказ. За декілька тижнів дії МЕЛЬНИЧЕНКА підпадуть під захист положення про закінчення строку давності, і шанс на отримання важливих доказів у справі Гонгадзе буде втрачено», - зазначається у заяві.

Її автори вважають, що справа Г.Гонгадзе демонструє безкарність, з якою політики та інші впливові особи чинять змови, щоб примусити журналістів мовчати.

Як повідомлялося, засновник "Української правди" Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується. За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України, нині покійний, Ю.Кравченко.