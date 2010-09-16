Київський губернатор обіцяє особисто турбуватися про журналістів

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК особисто опікуватиметься питаннями захисту прав працівників ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час “круглого столу” з представниками ЗМІ Київщини “Свобода слова та захист прав журналістів”.

“16 вересня всі згадують тих представників ЗМІ, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків”, - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК і підкреслив, що вважає неприпустимим застосування будь-якого адміністративного тиску чи політичного впливу на ЗМІ. “Запевняю вас, що ці питання я щоденно триматиму на особистому контролі”, - зауважив губернатор. Він запевнив, що обласна влада вважає ЗМІ своїми партнерами: “Після призначення мене головою облдержадміністрації я поставив умову перед керівниками райдержадміністрацій про обов’язкове зарахування до складу відповідних колегій керівників ЗМІ”.

Голова облдержадміністрації зазначив, що йому відомо про існуючі проблеми ЗМІ з приміщеннями редакцій, оформленням права власності на них, орендою земельних ділянок, недостатньою державною підтримкою та пообіцяв своє сприяння у їх вирішенні.

При цьому він нагадав, що у травні цього року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книжкових магазинів, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок", який, підкреслив губернатор, спрямований на запобігання зловживань та попередження порушень при відчуженні нерухомого майна, виселенні редакцій ЗМІ з приміщень, якими вони користуються для здійснення своєї діяльності.

А.ПРИСЯЖНЮК висловив упевненість у плідній співпраці ЗМІ та влади: “Разом з вами ми побудуємо нову країну, яку будуть поважати в Європі, країну, в якій пануватиме свобода слова, захист інтересів, прав і свобод громадян”.

Як відомо, сьогодні - 10-та річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Громадськість щороку цього дня організовує акції його пам’яті та пам’яті всіх загиблих журналістів, проводить конференції та “круглі столи” на теми свободи слова та захисту прав журналістів.