У Ради суддів - новий голова

Суддю Верховного Суду України Ярослава РОМАНЮКА обрано головою Ради суддів України замість Петра ПИЛИПЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на своєму організаційному засіданні прийняла оновлена Рада суддів.

У коментарі журналістам про причини переобрання голови Ради суддів голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО зазначив, що П.ПИЛИПЧУК не захотів надалі обіймати цю посаду.