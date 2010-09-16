З`їзд суддів обрав чотирьох нових суддів КС

Х позачерговий З`їзд суддів України сьогодні обрав чотирьох нових суддів Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, переважною більшістю голосів делегатів з’їзду суддями КС було обрано: суддю Апеляційного суду Луганської області Михайла ЗАПОРОЖЦЯ, суддю Вищого адміністративного суду України Олега СЕРГІЙЧУКА, суддю Донецького апеляційного адміністративного суду Наталію ШАПТАЛО і суддю Апеляційного суду Харківської області Михайла ГУЛЬТАЯ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж делегати з`їзду звільнили з посад суддів КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО, В`ячеслава ДЖУНЯ, Мирославу МАЧУЖАК та Анатолія ДІДКІВСЬКОГО.