Гельсінська комісія США стурбована згортанням свободи ЗМІ в Україні

У зв`язку з десятими роковинами викрадення і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Гельсінська комісія США висловила стурбованість ходом розслідування справи та останніми тенденціями обмеження свободи ЗМІ в Україні.

Про це йдеться у прес-релізі Гельсінської комісії США.

Голова комісії, сенатор Бенджамін КАРДІН заявив: “Я стурбований, що через 10 років після зникнення Гонгадзе і 5 років після Помаранчевої революції ми спостерігаємо згортання свободи преси в Україні”.

Зокрема, сенатор закликав Президента Віктора ЯНУКОВИЧА розслідувати зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Співголова комісії, конгресмен Елсі ГАСТІНГС наполягає на притягнені до відповідальності замовників убивства Г.ГОНГАДЗЕ.

“Хоча трьох убивць Гонгадзе засуджено, ми в очкуванні того дня, коли усі ті, хто замовив цей злочин, будуть притягнуті до відповідальності”, - сказав він.

Хоча українці можуть пишатися прогресом у демократичному розвитку, останнім часом згортання свободи преси і свободи зібрань, залякування журналістів, науковців, лідерів громадських організацій працівниками СБУ ставить під питання дотримання стандартів ОБСЄ, вважає Е.ГАСТІНГС.

Американська Комісія Безпеки та Співробітництва у Європі, відома також як Гельсінкська комісія США, є незалежним органом уряду США, що стежить за дотриманням Гельсінкських угод щодо прав людини та принципів демократії у 56-ти країнах.

До складу комісії входяться дев`ять сенаторів, дев`ять конгресменів із палати представників, а також по одному представнику із Державного департаменту, міністерств оборони та торгівлі.