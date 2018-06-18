Україна у першій п'ятірці за кількістю скарг у Євросуді

Паскаль Дорно - Жозетт очолює відділ Секретаріату Європейського суду, де працює близько 20 осіб, що займаються розглядом справ проти України, Франції та Монако. В процентному співвідношенні справи проти України в цьому відділі становлять більше 50%, близько 1/3 – справи проти Франції. Взагалі, зважаючи на кількість скарг, що надходять, в Секретаріаті Європейського суду цілих два відділи розглядають справи проти України.

Ви очолюєте відділ Європейського суду, який розглядає половину усіх справ проти України, що надходять до Вас. Які тенденції відслідковуються, окрім того, що Україна посідає одне з чільних місць по кількості скарг проти неї?

Повторювані справи дуже характерні для України. Її типова проблема – це справи, що пов’язані з невиконанням судових рішень. Взагалі, ми в Європейському суді не зациклюємося на цифрах та остерігаємося їх. Адже все може змінитися з дня на день: станом на сьогодні ситуація одна, але в цей же час одну і ту ж справу можуть врегулювати мирним шляхом, а інші у цей період надійдуть до Європейського суду. Україна та Румунія щомісяця поперемінно випереджають одна одну, посідаючи третє місце. Це загальна тенденція, яку миттєво не можна змінити.

Отож, згідно з тенденцією, Україна завжди в Top 5...

Навіть у Top 4! Та це, звісно, не такий престижний подіум, як в Олімпійських іграх...

Розкажіть про пілотні справи, чим вони є для Європейського суду?

З осені 2009 року ми запустили справу Іванова як «пілотну справу». Уряд України має час на її розгляд до середини січня 2011 року.

Ми надаємо країні термін і вказівки, а тим часом відкладаємо усі інші справи, що стосуються подібних проблем, сподіваючись, що все налагодиться. Я стежив за подіями і знаю, що Комітет Міністрів Ради Європи заохочує Україну впроваджувати реформи, робити пропозиції та знаходити вирішення. Я знаю, що справи просуваються у позитивному напрямку, однак необхідно довести їх до кінця та одержати результат, тобто вирішити всю проблему, а не лише окремі її аспекти. Зрештою, на це у вас є час.

Конкретно до проблеми невиконання судових рішень слід поставитись серйозно і знайти сталі рішення. Це в інтересах усіх: позивачі будуть задоволені, а Україна одержить необхідну систему, в ім’я Конвенції і заради своїх громадян. Інтерес пілотної справи у тому, що це форма співпраці між державами, Європейським судом і Комітетом Міністрів РЄ. Сюди залучаються усі, зазначаючи, що відповідь не може міститись лише в юридичній площині. Потрібно дещо інше. Держава має певну відповідальність, отож, ми їй нагадуємо про її зобов’язання, звертаючи увагу на існування проблеми та вказуючи на шляхи її вирішення.

Я вважаю, що «пілотні справи» – це розумний шлях до вирішення масових скарг. Це не може спрацювати у всіх випадках. Так, у нас близько 1500 справ про невиконання судових рішень і постійно надходять інші.

Йдеться про відкладені справи?

Так. Там і справи, що передували справі Іванова, і ті, рішення по яких повідомлялися пізніше, а також справи, що продовжують надходити до нас. Тут і справи, що врегульовані мирним шляхом, за погодженням Європейським судом. Наш суд може й відмовитися визнавати такі врегулювання, хоча на практиці таке трапляється досить рідко, наприклад, якщо Європейський суд вважає, що це суперечить Конвенції.

Отож, якщо держава знайде рішення по пілотній справі, це вирішить багато проблем. І не лише у випадку з Україною.

Інша важлива проблема, хоч і в меншій мірі, - справи, які пов’язані з тривалістю процедури. До речі, більшість справ стосуються цивільної процедури, аніж кримінальної. Це цікаво, адже у нас існує справжня відмінність між цивільною і кримінальною скаргою.

У вас у Франції?

Ні, у нас в Європейському суді! Я розмовляю з Вами не як французький юрист, а як юрист Європейського суду, керівник відділу. Для мене важлива зовсім не моя країна походження, а Конвенція, я тут для того, щоб захищати її стандарти, однакові для всіх.

А у випадку з Україною, ми маємо ще й певну частину позовів у зв’язку з тривалістю процедури. Цих позовів менше, ніж справ із невиконанням судових рішень, проте проблема очевидна і тому треба шукати сталого рішення. Тут Європейський суд вимагає, аби усі: Франція, Італія та інші, впровадили внутрішні засоби оскарження. Це означає, що люди, які скаржаться на занадто довгу тривалість процедури, перед тим, як прийти до Європейського суду, повинні мати змогу звернутися до державного судді. Держави повинні забезпечити певні засоби оскарження щодо надмірної тривалості судової процедури.

На якій стадії знаходяться зараз переговори з українською державою щодо впровадження внутрішньої юрисдикції?

Наша справа – юриспруденція. І для нас питання полягає в тому, чи буде вирішена пілотна справа. Гадаю, про це ведуться розмови на рівні Комітету Міністрів. Секретаріат виконання рішень Комітету Міністрів Європейського суду працює над цим. Необхідно завжди ставити себе в загальний контекст Конвенції. Це не лише проблема України. Це довгий час було величезною, очевидною проблемою Італії, що спонукало до прийняття закону PINTO [прим автора. - закон запроваджує механізм, за яким підсудний може звернутися до судової інстанції, аби вимагати відшкодування за довгу тривалість процедури, виправляючи таким чином порушення статті 6 Конвенції]. Звісно, навіть після цього були ще скарги, адже закон не врегулював увесь комплекс проблем.

Франція вирішила подібну проблему шляхом юриспруденції, шляхом впровадження засобів внутрішньої юрисдикції. Щодо невиконання рішень, було створено засоби адміністративного оскарження і оскарження в судовому порядку. Ця проблема відома в багатьох країнах. Отже, внутрішньодержавні засоби оскарження вкрай необхідні. Я впевнений, що там над цим працюють. Але ж ви знаєте, між нами та державами не існує безпосереднього діалогу. Певна форма спілкування безперечно повинна існувати. Кожен незалежний, поважає прерогативи іншого, але ми повинні спілкуватися та обмінюватися думками. Отож, звісно, коли президент Європейського суду приймає українського міністра, він повинен говорити з ним про ті проблеми, на яких необхідно зосередитись.

Зрештою, Ви організовуєте регулярні наради з постійними представниками держав-членів при Раді Європи.

Так, раз на рік. І, до речі, гадаю, нам необхідно посилити обміни. Це хороша нагода для спілкування. У нас є юристи, які також спілкуються з представниками держав у Страсбурзі. Я ж розмовляю французькою, тому переважно зустрічаюся з представниками Франції. Ще жодного разу не зустрічався з делегатами від Монако, хоча наш підрозділ розглядає справи і проти цієї країни. Інколи делегації Європейського суду відряджають до країн, де систематично спостерігаються порушення.

Ми не коментуємо рішень, а пояснюємо, заохочуємо. У нас також є можливість для дискусій, це спосіб рухатись далі, дотримуючись та поважаючи статус і прерогативи кожного, адже це важливо. Суд незалежний, однак це не перешкоджає нам дискутувати. Зрештою, ми всі чудово розуміємо, що державі часом дуже важко вирішити проблему, оскільки це вимагає ґрунтовних реформ.

Говорячи про реформи, в Україні роками триває полеміка про судову реформу. Як Ви розцінюєте кроки, здійснені у цьому напрямку?

Це дуже добре, проте я не буду робити далекоглядних коментарів. В один прекрасний день до нас може надійти скарга щодо нової судової системи. Бажання покращити стан справ – гарний момент і його треба заохочувати.

Над реформою потрібен постійний аудит в контексті Конвенції: чи реформа дійсно реагує на проблему; чи реформа допоможе уникнути проблеми в майбутньому. Це велика робота, необхідно добре знати Конвенцію, тривалий час вивчати та інтерпретувати її та рішення Суду. Часом, необхідно просити допомоги в міжнародних експертів.

Проблема реформи - внутрішня, необхідно, щоб вона спрацювала, треба зуміти зробити її функціональною, потрібен час, аби навчити людей: міліцію, адвокатів, суддів. Як ви знаєте, перший і звичайний суддя за Конвенцією – це державний суддя кожної країни-члена, а судді Європейського суду виконують субсидіарну, допоміжну функцію. Отже, щоби український суддя міг повністю застосовувати Конвенцію, він повинен, у першу чергу, досконало знати українське законодавство. Оскільки, для нас усі проблеми, пов’язані з застосуванням Конвенції, повинен вирішувати український суддя.

Чи мали Ви вже нагоду працювати з новообраною українською суддею Ганною Юдківською?

Так, ще кілька років тому вона працювала в моєму відділі, і я дуже ціную її за людські якості та за почуття професійного обов’язку. 15 червня цього року вона склала суддівську присягу.

Яку справу Ви б могли виділити з усіх, що пройшли через Ваш відділ?

Я лише наглядаю за розглядом справ, даю поради моїм юристам. Мене особливо переймає справа Іванова, над якою працювали спільно два відділи. Оскільки це пілотна справа, над нею довелося багато попрацювати.

З іншого боку, я б виділив «справу Салдюза». Ми часто обговорювали її з нашими юристами. Це справа про присутність адвоката при утриманні підсудного під вартою. А ще я б назвав усі справи стосовно статті 3 Конвенції, тобто щодо умов затримання. І це не тільки у випадку з Україною, багато скарг надходять проти Франції та Росії.

У Франції йдеться в основному про якісні умови утримання, відповідність технічним нормам будівель і т.д. В Україні ж ідеться про «поведінку» тюремного персоналу.

Одне з іншим взаємопов’язано. Користуючись моїм адвокатським досвідом, безліч в’язниць, які я відвідав, змусили мене дійти висновку, що умови, в яких працюють тюремні наглядачі, безпосередньо впливають на їхню поведінку, на погане поводження із в’язнями. Як приклад наведу вам принцип «розбитої шибки», запроваджений мером Нью-Йорка. Принцип полягає у тому, аби не толерувати жодної недосконалості. В умовах, коли в домі все бездоганно, людина не допускатиме жодної погрішності. Якщо ж вона бачить, що шибка розбита, то підсвідомо чинитиме шкоду, адже будівля «все одно вже не бездоганна». У Нью-Йорку цей принцип спрацював.

Узагалі, тюремні працівники у Франції, з огляду на економію державного бюджету, часто проживають на території в’язниці. Вигляд з їхнього вікна – це в’язничні корпуси. Якщо там водяться миші чи таргани, то персонал розділяє таке життя разом із позбавленими волі. Така похмура закрита атмосфера деморалізує. Та з політичних міркувань, як пояснити платникам податків, що необхідно збільшити податки на утримання в’язниць? Згідно з останніми звітами Комісара з прав людини, ситуація з місцями позбавлення волі у Франції не надто поліпшилася. Досі актуальна проблема перенаселення: 3 квадратні метри на одного ув’язненого, у той час як стандарти вимагають 4 і т.д. Отож, маємо ще багато скарг на порушення статті 3 Конвенції.

Розмову вела Іванна Піняк, Страсбург, "Правосуддя України"